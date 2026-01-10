Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage


Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Un moment de détente s’est transformé en scène de stupeur sur la Petite Côte. À Saly Portudal, un homme de nationalité française, âgé de 71 ans, est décédé subitement au cours d’une séance de massage, dans un salon installé sur la plage Safari. Un drame aussi soudain qu’inattendu, rapporté par L’Observateur, qui a profondément choqué les témoins et les acteurs de cette journée pourtant ordinaire.

 

Les faits se sont déroulés avant-hier jeudi, aux environs de 16 heures, dans ce haut lieu touristique réputé pour ses activités de bien-être et de relaxation. Gilles Rémy C., ressortissant français établi à Saly depuis plusieurs années, s’était rendu dans un salon de massage en bord de mer pour une séance de détente, sans se douter que ce moment serait son dernier.

 

 

Une séance de détente fatale

 

 

Selon L’Observateur, le septuagénaire est accueilli par de jeunes masseuses qui l’installent dans leur local. Après s’être déshabillé, il s’allonge sur la table de massage, torse nu, prêt à recevoir les soins. La séance débute normalement, les jeunes femmes prodiguant un massage complet à leur client.

 

Quelques minutes plus tard, l’homme commence à présenter des signes inhabituels. Les masseuses interprètent d’abord son état comme une simple somnolence, conséquence logique de la relaxation. En réalité, Gilles Rémy venait de faire un malaise et avait déjà perdu connaissance. Ignorant la gravité de la situation, les masseuses poursuivent le massage, sans se rendre compte que l’homme ne réagissait plus.

 

 

La panique après la découverte de l’inertie

 

 

Ce n’est qu’à la fin de la séance que les jeunes femmes s’étonnent de l’inertie totale du corps. Prises de panique, elles alertent immédiatement des baigneurs présents sur la plage Safari. Ces derniers préviennent à leur tour les éléments du commissariat urbain de Saly Portudal, qui se rendent rapidement sur les lieux.

 

À leur arrivée, les policiers découvrent le corps sans vie du septuagénaire, allongé sur la table de massage, vêtu d’une petite tenue. Les constats d’usage révèlent, selon L’Observateur, l’absence totale de signes de violence ou de traces pouvant évoquer une mort criminelle.

 

 

La piste d’une mort naturelle privilégiée

 

 

Après les premières constatations, la dépouille de Gilles Rémy C. a été acheminée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour pour les besoins d’une autopsie. D’après des indiscrétions relayées par L’Observateur, le médecin légiste a conclu à une mort naturelle, dissipant ainsi les soupçons d’un acte criminel, tout en soulignant le caractère soudain et incongru du décès.

 

Les masseuses présentes au moment des faits ont été brièvement interpellées et auditionnées par les enquêteurs, avant d’être relâchées, les premiers éléments de l’enquête n’ayant relevé aucune responsabilité pénale directe.

Samedi 10 Janvier 2026
Dakaractu



