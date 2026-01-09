Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne


Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne

L'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a pris acte de l'adoption en Conseil des ministres, ce mercredi 7 janvier 2026, du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM). L’organisation de la presse en ligne s’est d’emblée, réjouie de cette nouvelle instance qui est destinée à succéder au Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA).

 

L'APPEL exprime sa satisfaction face à cette avancée majeure. Depuis de nombreuses années, notre association milite activement pour l'instauration d'une autorité de régulation transversale, adaptée aux évolutions technologiques et aux défis contemporains du secteur médiatique. Nous sommes convaincus que la crise multidimensionnelle que traverse actuellement le secteur des médias est, en grande partie, imputable à l'absence d'un régulateur doté de pouvoirs étendus, capable de garantir un exercice professionnel, responsable et rigoureux du métier de journaliste, en particulier sur les plateformes numériques.

 

Cependant, l’APPEL affiche une position ambivalente, car, parallèlement, elle  déplore vivement une approche jugée cavalière, clivante et non inclusive. En effet, elle déplore avoir été systématiquement tenue à l’écart du processus d’élaboration depuis l'atelier de partage organisé le 24 janvier 2025 au building administratif sous la présidence du Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), les organisations professionnelles. « L'APPEL n'a été conviée à aucune séance d'élaboration ou de relecture de ce texte stratégique, alors même que les médias numériques sont au cœur de ces enjeux de régulation », regrette t-elle considérant que  le projet a été conçu en circuit fermé par un comité de juristes, sans l'implication des acteurs concernés. « Une démarche qui rompt avec la tradition de consensus et de concertation qui a toujours prévalu dans l'élaboration des textes régissant notre profession », souligne l’APPEL. 

 

 

En conséquence, les éditeurs de la presse en ligne ne sont pas en mesure, à ce stade, de se prononcer sur le contenu technique et les modalités de fonctionnement de ce futur organe.« Nous ne pouvons ni valider ni critiquer le fond d'un texte dont nous ignorons tout de la teneur. Il est regrettable que les principaux concernés soient les derniers informés des règles qui vont régir leur propre profession », a déclaré le Bureau Exécutif National de l’APPEL. 

Autres articles
Vendredi 9 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup - 09/01/2026

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal - 09/01/2026

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents - 07/01/2026

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le…

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le… - 06/01/2026

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards »

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards » - 06/01/2026

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès - 05/01/2026

Venezuela :

Venezuela : "Allez, Nico!", scandent les députés en soutien à Maduro - 05/01/2026

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés - 05/01/2026

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier - 05/01/2026

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements - 04/01/2026

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès - 04/01/2026

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à "reprendre ses activités" - 04/01/2026

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela - 03/01/2026

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro - 03/01/2026

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes - 03/01/2026

Venezuela:

Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer - 03/01/2026

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie:

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie: "la nation est en deuil" (président) - 03/01/2026

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides - 31/12/2025

[ Entretien] Audit, plan de développement:

[ Entretien] Audit, plan de développement: " Notre objectif, c'est de connecter Thiès avec le reste du monde" ( AlHousseynou Bâ, candidat) - 30/12/2025

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site - 30/12/2025

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit - 29/12/2025

Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune

Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune - 28/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes - 27/12/2025

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée - 27/12/2025

RSS Syndication