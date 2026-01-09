Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Après sa visite au Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Daouda Ngom, s’est rendu à l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement supérieur (ANAQ-Sup) ce jeudi 8 janvier 2026. Accueilli par les responsables de l’institution, il a salué le travail accompli et rappelé le rôle stratégique de l’ANAQ-Sup dans la construction d’un enseignement supérieur de qualité, pilier central de l’agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 ».







Dans sa déclaration, le ministre a rendu hommage aux dirigeants actuels et passés de l’ANAQ-Sup, soulignant la continuité de l’État et l’importance du service public. Il a exprimé sa satisfaction de retrouver d’anciens collaborateurs et acteurs du système universitaire, tout en adressant ses vœux au personnel. Pour Mr le ministre, l’ANAQ-Sup demeure une structure clé dans la régulation, l’évaluation, l’accréditation et l’assurance qualité, aussi bien pour les établissements publics que privés.







Le ministre a mis en exergue le rayonnement régional et continental de l’ANAQ-Sup, citant son appui à plusieurs pays africains dans la mise en place de dispositifs d’assurance qualité. Il a également encouragé l’institution à renforcer davantage la prise en compte de la recherche et de l’innovation dans ses missions, rappelant que ces dimensions font désormais partie intégrante de son mandat. L’étude récente de l’ANAQ-Sup sur l’efficacité interne des cycles universitaires, présentée en Conseil des ministres, a été saluée comme un outil essentiel d’aide à la décision publique.







Conscient des contraintes structurelles, notamment le nombre limité de personnel et les besoins en infrastructures, le ministre a assuré de l’accompagnement de son département pour renforcer les capacités de l’ANAQ-Sup. Il s’est engagé à accélérer les démarches relatives à la finalisation du siège de l’institution et à soutenir ses projets stratégiques.

