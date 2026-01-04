Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à "reprendre ses activités"

Le ministre vénézuélien de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, entouré de militaires en armes, a appelé dimanche ses compatriotes à "reprendre leurs activités" et ne pas "céder à la peur", au lendemain de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les Etats-Unis.



"J'appelle le peuple du Venezuela à reprendre ses activités économiques, professionnelles et de toute nature, ainsi que ses activités éducatives dans les prochains jours, et la patrie à se remettre sur ses rails constitutionnels", a déclaré le ministre, exhortant la population "à la paix, à l'ordre, à ne pas céder aux tentations de la guerre psychologique, à la menace, à la peur qu'on veut nous imposer".