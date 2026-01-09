Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Une nouvelle mosquée a été inaugurée ce vendredi à Pikine, fruit de l’engagement d’Abo Sall, disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. L’édifice religieux, qui a nécessité un investissement dépassant les 50 millions de francs CFA, vient renforcer l’offre culturelle de cette commune de la banlieue dakaroise.







L’infrastructure est conçue pour accueillir les fidèles musulmans lors des prières hebdomadaires du vendredi ainsi qu’à l’occasion des grandes célébrations religieuses. Le projet, salué par Serigne Modou Sall, fils aîné du promoteur, s’inscrit dans une démarche communautaire de développement spirituel.







Le complexe abritera également un institut islamique destiné à dispenser un enseignement religieux aux enfants de la localité. Cette dimension éducative traduit la volonté des initiateurs d’allier pratique spirituelle et transmission du savoir islamique.







La cérémonie inaugurale s’est déroulée sous la conduite spirituelle de Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadr, qui a dirigé la première prière du vendredi dans les nouveaux locaux.

