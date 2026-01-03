Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro.
"Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet", a-t-il dit lors d'une conférence de presse en Floride, aux côtés du président américain Donald Trump, ajoutant que "Cuba est une catastrophe" et que le pays est "dirigé par des hommes incompétents et séniles."
"Si je vivais à La Havane et que je faisais partie du gouvernement, je serais au moins un peu inquiet", a-t-il dit lors d'une conférence de presse en Floride, aux côtés du président américain Donald Trump, ajoutant que "Cuba est une catastrophe" et que le pays est "dirigé par des hommes incompétents et séniles."
Autres articles
-
Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela
-
Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes
-
Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer
-
Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie: "la nation est en deuil" (président)
-
Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides