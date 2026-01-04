4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès

La 4e édition des "Raaya Téranga" a vécu hier au Grand Théâtre de Dakar. À cette occasion, le PDG de Diaspora Sope Naby, M. Ngouda Dieng, s’est brillamment distingué, parmi les figures marquantes de cette cérémonie.

En effet, déjà classé parmi les cinq meilleurs jeunes entrepreneurs du Sénégal, Ngouda Dieng (Borom Mines d’or Yi), a officiellement reçu le prix du meilleur entrepreneur immobilier de la région de Thiès. "Il s'agit d'une consécration qui vient récompenser plusieurs années d'engagement et d'abnégation pour les sénégalais d'ici et de la Diaspora", a-t-il réagi, après avoir reçu son prix.

Ngouda Dieng est un sénégalais qui a vécu pendant 18 ans en Europe. Conscient des difficultés auxquelles les sénégalais sont confrontés liées notamment à l'accès au logement, il a décidé de rentrer au bercail pour mettre en place l'entité dénommée "Diaspora Sope Naby Immobilier". Celle-ci, dit-il, a aidé pas mal d'immigrés d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne etc, ainsi que des sénégalais d'ici, à se formaliser en mettant sur pied des coopératives pour pouvoir accéder au logement.

"Cette distinction, je la dédie à la diaspora, à nos partenaires et à toute la population de Thiès[...], ceux-là qui nous ont accompagné depuis le début. Notre siège se trouve à Thiès au niveau des deux voies Nguinth. Et notre objectif c'est de créer des cités au profit de la population", a-t-il conclu.