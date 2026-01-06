Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

La justice continue de suivre de près le parcours judiciaire de Dié Astou Keita, 22 ans, sans emploi et déjà multirécidiviste. Jugée hier, lundi 5 janvier 2026, devant le tribunal d’instance de Dakar pour des faits de vol similaires à ceux pour lesquels elle avait déjà été condamnée, elle risque désormais 1 an de prison ferme, rapporte Les Échos.



Selon le quotidien, cette jeune femme domiciliée à Niary Tally est une habituée des prétoires : elle cumule déjà trois condamnations pour vol (6, 3 et 2 mois ferme). Cette fois, la plaignante est Mariétou Sankharé, transformatrice de son état, qui accuse Dié Astou Keita de s’être présentée à son domicile aux environs de 11 heures sous prétexte de vendre des articles.



Au lieu de repartir après la tentative de vente infructueuse, Dié Astou Keita est restée dans la maison. Profitant de l’inattention de la victime, occupée dans la cuisine, elle s’est emparée d’une pochette laissée dans le salon. La caméra de surveillance du domicile a filmé le vol, ce qui a permis aux forces de l’ordre d’interpeller la suspecte.



La victime a raconté : « Le jour-là, mes enfants n’ont pas déjeuné puisqu’elle a volé ma dépense quotidienne, mon portable, 2 500 FCFA ainsi que mes paires de lunettes. »



Interrogée par le tribunal, Dié Astou Keita a d’abord nié les faits avant de reconnaître son acte, admettant même s’être rendue à Colobane pour vendre le portable à 10 000 FCFA et acheter de l’alcool. En larmes, elle a demandé au tribunal de lui permettre de retourner à Diourbel.



Mais la représentante du parquet n’a pas été clémente : « Tu ne fais rien à Dakar. Tu ne fais que voler. C’est en prison que vous formez vos gangs. Aujourd’hui, tu écoperas de 1 an de prison ferme, et après cette peine tu rentreras à Diourbel directement. Tant que tu n’arrêtes pas de fumer et de boire de l’alcool, tu voleras toujours », a-t-elle asséné.



Le délibéré sera rendu ce vendredi, selon Les Échos, scellant le sort de cette jeune multirécidiviste.

