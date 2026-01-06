Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme


Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme
Un geste impulsif a failli coûter cher à Ismaila Mbaye, prestataire à la Direction de Huawei des Almadies. Jugé hier, vendredi 2 janvier 2026, par le tribunal d’instance de Dakar, il a été reconnu coupable de vol à l’occasion du service et condamné à 6 mois de prison assortis du sursis, rapporte Les Échos.
 
Le prévenu, 39 ans, célibataire et père de deux enfants, travaillait depuis deux ans dans l’entreprise lorsqu’il a été filmé par les caméras de surveillance en train de subtiliser 282.000 FCFA dans le bureau de son patron, qui avait oublié son sac contenant de l’argent. Interpellé et confronté aux images, Ismaila Mbaye a reconnu les faits et demandé pardon.
 
Selon son témoignage au tribunal, c’était la première fois qu’il commettait un tel acte : « J’ai trouvé la somme dans son bureau. Je l’ai prise et rangée dans mon placard. Trois jours plus tard, j’ai entendu dire qu’on avait volé de l’argent et que c’est moi que les caméras avaient filmé », a-t-il expliqué.
 
Le procureur a requis l’application de la loi pénale, soulignant la gravité de l’acte, tandis que Me Mansour Ndiongue, avocat du prévenu, a plaidé la clémence, arguant qu’Ismaila Mbaye avait succombé à la tentation et que sa famille avait remboursé l’intégralité de la somme après le désistement de la partie civile.
 
Le tribunal a finalement décidé d’infliger une peine d’avertissement de six mois assortie du sursis.
Mardi 6 Janvier 2026
Dakaractu



