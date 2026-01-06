Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Un geste familial malheureux a conduit Ameth Fall, cuisinier domicilié à Grand-Dakar, derrière les barreaux. Jugé mercredi 31 décembre 2025 par le tribunal d’instance de Dakar, il a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme pour avoir volé 600.000 FCFA à son colocataire, Lamine Touré, relate Les Échos.



Selon le quotidien, Ameth Fall partageait une chambre avec cinq autres personnes, chacun disposant d’une clé. Pour subvenir aux besoins de sa petite sœur, qui préparait son mariage à Kolda, il a choisi la voie illégale : subtiliser l’argent de Lamine Touré, détenu depuis des années au même endroit.



Le préjudice total s’élève à 600.000 FCFA, mais lors de l’audition par la police, Ameth Fall n’a reconnu avoir pris que 150.000 F, affirmant vouloir rembourser la somme. « Les faits ont eu lieu le jour du face-à-face Sa Thiès contre Modou Lo. J’ai trouvé la valise de Lamine ouverte et l’argent éparpillé. J’ai pris 150.000 F pour aider ma sœur qui devait se marier à Kolda. Je prévoyais de rembourser », a-t-il expliqué aux enquêteurs.



À la barre, toutefois, le cuisinier est revenu sur ses aveux, niant avoir subtilisé l’argent. Le procureur a requis six mois de prison ferme, peine qui a été confirmée par le tribunal.



En outre, Ameth Fall a été condamné à restituer les 600.000 FCFA à Lamine Touré, au titre de dommages et intérêts.

