Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes


Affaire « Bineta mécanicien » : Mise en danger, débauche de mineures et images immorales…13 prévenus, des charges lourdes

Le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye a connu, hier vendredi, une effervescence peu ordinaire. Dans une salle d’audience surchauffée et sous une pluie persistante, treize prévenus ont comparu, attirant tous les regards. Au centre de cette affaire très suivie : Bineta S., plus connue sous le surnom de « Bineta mécanicien », et douze autres mis en cause, dont huit hommes et cinq femmes. Une affaire tentaculaire, révélatrice de dérives graves, rapportée en détail par L’Observateur.

 

Démantelée par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar, cette « association de malfaiteurs » présumée a vu l’ensemble de ses membres traîner leurs pas dans le box des accusés, trop exigu pour contenir l’ampleur du dossier. Si ce chef d’accusation pèse sur tous les prévenus, les charges individuelles dessinent un tableau autrement plus préoccupant.

 

 

La « mise en danger de la vie d’autrui » au cœur du dossier

 

 

Selon L’Observateur, pour huit des treize prévenus, la justice a retenu le chef d’accusation de « mise en danger de la vie d’autrui ». Une qualification lourde de sens, qui donne la mesure de la gravité des faits reprochés et de leurs potentielles conséquences.

 

Mais le malaise ne s’arrête pas là. L’affaire prend une dimension encore plus sombre avec les poursuites visant M. Ndiaye, dite « Mathiou », et Bineta S. Toutes deux sont accusées d’incitation de mineures à la débauche, des faits d’une extrême gravité qui laissent entrevoir l’existence de soirées clandestines où l’innocence de jeunes filles aurait été sacrifiée.

 

 

Images contraires aux bonnes mœurs et dérives numériques

 

 

Toujours selon L’Observateur, les charges s’alourdissent davantage pour « Mathiou », également poursuivie pour détention d’images contraires aux bonnes mœurs. Un volet du dossier qui met en lumière les dérives liées à l’usage du numérique et les dangers auxquels une jeunesse vulnérable peut être exposée, dans un contexte de perte de repères et de banalisation de pratiques déviantes.

 

Cette affaire dans l’affaire révèle une facette inquiétante des réseaux informels qui prospèrent à l’abri des regards, mêlant exploitation, immoralité et irresponsabilité collective.

 

 

L’hébergement illégal dans le viseur de la justice

 

 

Au-delà des faits de mœurs, le dossier met également en cause le cadre dans lequel ces pratiques se seraient déroulées. A.W. Diallo et O. Diallo, gestionnaires de l’appartement incriminé, sont poursuivis pour violation du décret de 2005 réglementant les établissements touristiques. Un rappel ferme à l’ordre, souligne L’Observateur, à l’endroit de certains propriétaires de logements meublés, parfois transformés en véritables zones de non-droit.

 

 

Un procès renvoyé pour garantir les droits de la défense

 

 

Très attendu, le face-à-face judiciaire n’a finalement duré que le temps d’une formalité procédurale. En l’absence d’avocats constitués pour certains des prévenus, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire au 14 janvier 2026, afin de garantir le respect des droits de la défense et la tenue d’un procès équitable.

Autres articles
Samedi 10 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage

Drame sur la plage Safari : un septuagénaire décède en plein massage - 10/01/2026

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi

Pikine : La Grande Mosquée Serigne Baye Abo Sall a ouvert ses portes ce vendredi - 09/01/2026

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup

Enseignement supérieur au Sénégal : le ministre Daouda Ngom mise gros sur l’ANAQ-Sup - 09/01/2026

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal - 09/01/2026

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne

Création du CNRM : L’APPEL regrette l’absence de concertation avec les médias en ligne - 09/01/2026

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents

Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents - 07/01/2026

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le…

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le… - 06/01/2026

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards »

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards » - 06/01/2026

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès - 05/01/2026

Venezuela :

Venezuela : "Allez, Nico!", scandent les députés en soutien à Maduro - 05/01/2026

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés - 05/01/2026

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier - 05/01/2026

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements - 04/01/2026

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès - 04/01/2026

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à "reprendre ses activités" - 04/01/2026

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela - 03/01/2026

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro - 03/01/2026

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes - 03/01/2026

Venezuela:

Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer - 03/01/2026

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie:

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie: "la nation est en deuil" (président) - 03/01/2026

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides - 31/12/2025

[ Entretien] Audit, plan de développement:

[ Entretien] Audit, plan de développement: " Notre objectif, c'est de connecter Thiès avec le reste du monde" ( AlHousseynou Bâ, candidat) - 30/12/2025

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site - 30/12/2025

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit - 29/12/2025

RSS Syndication