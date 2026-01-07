Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Le dossier du journaliste Soya Diagne connaît un nouveau tournant décisif. Selon L’Observateur, la chambre d’accusation examinera, le mardi 13 janvier 2026, l’appel introduit contre l’ordonnance d’assignation à résidence sous surveillance électronique dont bénéficie actuellement le journaliste. L’audience est prévue à 9 heures, comme l’ont confirmé ses avocats, Maîtres El Hadj Amadou Sall, El Hadj Omar Youm, Alioune Badara Fall et leurs confrères.











Une procédure toujours sous tension









Pour rappel, Soya Diagne avait été placé sous mandat de dépôt le 16 octobre 2025 par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dakar. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes mœurs, des chefs d’accusation qui ont suscité de vives réactions dans le milieu de la presse et de la société civile.







Après près de deux mois de détention, le juge d’instruction avait décidé, le 17 décembre, de lui accorder une mise en liberté provisoire, assortie du port d’un bracelet électronique, mesure destinée à encadrer strictement ses déplacements et activités.











Le parquet fait appel









Mais cette décision n’a pas fait l’unanimité. Toujours selon L’Observateur, le ministère public a aussitôt exercé un recours, estimant que les conditions d’une telle mesure n’étaient pas réunies au regard de la gravité des faits reprochés. C’est donc cet appel que la chambre d’accusation devra examiner et trancher.











Une audience décisive









L’audience du 13 janvier s’annonce cruciale. Deux options majeures se dessinent : soit la juridiction confirme l’assignation à résidence sous bracelet électronique, permettant ainsi à Soya Diagne de rester libre sous contrôle judiciaire, soit elle infirme la décision et ouvre la voie à un retour en détention.







Pour les avocats du journaliste, cette audience représente une étape déterminante dans la défense des libertés fondamentales et du droit à l’information. Pour l’accusation, il s’agit avant tout de garantir le respect de la loi et la préservation de l’ordre public.

