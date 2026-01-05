Venezuela : "Allez, Nico!", scandent les députés en soutien à Maduro

De nombreux députés vénézuéliens ont scandé lundi "Allez Nico", en soutien au président déchu Nicolas Maduro, emmené de force par les Etats-Unis, lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale issue des législatives de mai boycottées par une grande partie de l'opposition.



Le pouvoir avait obtenu 256 des 286 sièges, seuls quelques opposants ayant participé au scrutin. "Vamos Nico" ("Allez Nico", ndlr) était un des slogans de la campagne présidentielle de Nicolas Maduro, présenté lundi devant la justice américaine.



"Le président des Etats-Unis, M. Trump, prétend être le procureur, le juge et le policier du monde. Depuis le Venezuela bolivarien, nous disons +Vous n'y parviendrez pas+. Et nous allons finalement déployer toute la solidarité pour que notre président légitime, Nicolas Maduro, retourne victorieux à Miraflores" (le palais présidentiel, ndlr)", a lancé à l'ouverture de la séance le doyen des députés, Fernando Soto Rojas.



M. Maduro "a été enlevé par le gouvernement des Etats-Unis lors d'une attaque barbare, perfide et lâche, de nature fasciste", a-t-il ajouté.



Les députés ont aussi très applaudi l'entrée de Nicolas Maduro Guerra, dit "Nicolasito" (petit Nicolas), fils de Maduro et député réélu.



Dans l'hémicycle, un siège vide avec le nom de Cilia Flores, l'épouse de M. Maduro également emmenée de force par les Américains, et réélue en mai, était visible.



L'installation de la nouvelle assemblée lundi était prévue de longe date.



M. Maduro doit comparaître lundi devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce pays riche en pétrole.



Sur décision de la Cour suprême, la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, qui a reçu le soutien de l'armée, assure la présidence par intérim.