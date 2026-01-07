Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents


Fonction publique : Le président de la République généralise l’indemnité de logement à tous les agents
Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye signe un décret pour réduire les inégalités salariales dans la fonction publique Le gouvernement du Sénégal a ainsi franchi une étape importante dans sa politique de justice sociale avec la signature. C’est ce 7 janvier 2026 que le décret n° 2026-06 généralisant l’indemnité représentative de logement à l’ensemble des agents de l’État a été publié. Désormais, tous les fonctionnaires et agents non fonctionnaires, qui ne bénéficiaient pas jusqu’ici de cette allocation, percevront une indemnité mensuelle de 100 000 francs CFA nets d’impôts.
 
La décision, portée par le ministère des Finances et du Budget dirigé par Cheikh Diba, devra corriger cette rupture d’égalité au sein du système de rémunération de la fonction publique. Selon le rapport de présentation du décret, environ 7% des agents de l’État demeuraient exclus de ce bénéfice, malgré les extensions sectorielles accordées précédemment aux personnels de l’éducation et de la santé. « L’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’État constitue un impératif majeur pour garantir l’efficacité et la qualité du service public », souligne le document officiel signé par le président Faye et contresigné par le Premier ministre Ousmane Sonko.




Mercredi 7 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation

Bracelet électronique contesté : le sort judiciaire de Soya Diagne suspendu à la décision de la chambre d’accusation - 07/01/2026

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis » - 06/01/2026

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme

Huawei Dakar : un prestataire vole 282.000 F et échappe à la prison ferme - 06/01/2026

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme

Dakar : A.Fall vole 600.000 F à son colocataire pour aider sa sœur et écope de 6 mois ferme - 06/01/2026

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison

Dakar : D. A. Keita, multirécidiviste de 22 ans, risque un an ferme pour vol dans une maison - 06/01/2026

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme - 06/01/2026

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le…

Farba Ngom face à la Cour suprême : entre urgence médicale et bataille judiciaire décisive…son sort fixé le… - 06/01/2026

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards »

Tournée à Kaolack- Mbaye Dione interpelle Ousmane Sonko : ​« Comment peut-il instruire la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes alors qu'il peine à mobiliser 70 milliards » - 06/01/2026

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès - 05/01/2026

Venezuela :

Venezuela : "Allez, Nico!", scandent les députés en soutien à Maduro - 05/01/2026

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés

37 millions envolés vers l’eldorado italien : à Mbour, le rêve d’Europe vire au cauchemar judiciaire…un commerçant sur le banc des accusés - 05/01/2026

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier

HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier - 05/01/2026

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements

Iran: le mouvement de contestation entre dans sa deuxième semaine, nouveaux affrontements - 04/01/2026

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès

4e édition Raaya Téranga : Ngouda Dieng remporte le prix du meilleur entrepreneur immobilier de Thiès - 04/01/2026

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à

Venezuela: le ministre de la Défense appelle la population à "reprendre ses activités" - 04/01/2026

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela

Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela - 03/01/2026

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro

Marco Rubio dit que le gouvernement cubain devrait s'inquiéter après la capture de Maduro - 03/01/2026

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes

Éducation : Capacitation dans le numérique, formation de leurs collègues..., les inspecteurs expriment leurs attentes - 03/01/2026

Venezuela:

Venezuela: "Nous devons tous respecter le droit international", dit Starmer - 03/01/2026

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie:

Naufrage d'un bateau de migrants en Gambie: "la nation est en deuil" (président) - 03/01/2026

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides

Discours à la Nation : Diomaye met en garde les auteurs de féminicides - 31/12/2025

[ Entretien] Audit, plan de développement:

[ Entretien] Audit, plan de développement: " Notre objectif, c'est de connecter Thiès avec le reste du monde" ( AlHousseynou Bâ, candidat) - 30/12/2025

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site

Déguerpissements à liberté 6 : Les marchands ambulant exigent une réorganisation du site - 30/12/2025

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit

Passation de service à l’OFNAC : Moustapha Ka engage l’institution sur la voie de la rigueur et de l’État de droit - 29/12/2025

Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune

Kaolack : Dr Pape Ameth Ndiaye liste les difficultés des populations et décline ses ambitions pour la commune - 28/12/2025

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes

Affaire Tivaouane Peulh : les victimes des démolitions reçues par le Khalif général des Layènes - 27/12/2025

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée

Poste de santé de Sob2 (Dya) : le maire Tamsir Guèye inaugure le logement de la sage-femme et remet les clefs d'une ambulance médicalisée - 27/12/2025

Hommage aux figures emblématiques du journalisme : le Sargal 2025 célèbre l’histoire et inspire l’avenir

Hommage aux figures emblématiques du journalisme : le Sargal 2025 célèbre l’histoire et inspire l’avenir - 26/12/2025

Plaidoyer pour une protection effective de l’enfance : normes, accompagnement et responsabilité collective en question

Plaidoyer pour une protection effective de l’enfance : normes, accompagnement et responsabilité collective en question - 26/12/2025

Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien

Trafic de drogue à Ziguinchor : l’OCRTIS met la main sur 50 kg de chanvre indien - 23/12/2025

RSS Syndication