Visite officielle à Dakar : Le Premier ministre mauritanien Moctar Ould Djay salue la vision commune post-2026 avec le Sénégal

Le Premier ministre mauritanien a effectué une visite officielle de deux jours au Sénégal, marquée par des entretiens avec son homologue Ousmane Sonko. El Moctar Ould Djay, a exprimé ce jeudi à Dakar, au terme d’une séance de travail qui s’est achevée par la signature de quatre accords dans les domaines de l’énergie, des pêches et la Sécurité, sa gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko.







Dans son allocution, le chef du gouvernement mauritanien a qualifié le Sénégal de « seconde patrie », saluant la légendaire hospitalité du pays de la Téranga. Cette visite de travail et d’amitié s’inscrit dans la continuité de la volonté des présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye de renforcer le partenariat stratégique entre les deux nations voisines.







El Moctar Ould Djay a rappelé que la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal repose sur des liens historiques, géographiques, culturels, spirituels et humains profonds. « Cette coopération est basée sur la confiance et la solidité de nos rapports », a-t-il indiqué en insistant sur la volonté commune de consolider, diversifier et élargir cette collaboration.



Le Premier ministre mauritanien a également évoqué la symbolique forte des échanges entre les deux chefs d’État, rappelant que la première visite à l’étranger du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye avait été effectuée en Mauritanie, témoignant de la priorité accordée aux relations bilatérales.







De nouveaux objectifs ont été fixés et de nouveaux domaines de coopération identifiés, qui feront l’objet d’un suivi rapproché par les équipes techniques des deux pays en vue de la prochaine rencontre. El Moctar Ould Djay s’est dit convaincu que ces discussions au terme de son séjour à Dakar, contribueront à « renforcer davantage ce partenariat et à consolider les liens de fraternité et d’amitié entre nos deux peuples. »

