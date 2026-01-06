Doudou Wade charge Ousmane Sonko : « Calomnie et accusations gratuites… il cherche toujours des alibis »

Intervenant dans une émission sur la chaîne CNM, Doudou Wade a livré une analyse au vitriol de l’attitude du chef du gouvernement sénégalais. Selon l’ancien député, Ousmane Sonko serait davantage préoccupé par la résolution de ses problèmes personnels que par les défis auxquels fait face le pays. « Ousmane Sonko est toujours dans la solution de ses propres problèmes », a déclaré l’ancien parlementaire avec fermeté. Doudou Wade dénonce ce qu’il considère comme une stratégie d’évitement systématique. L’ancien parlementaire reproche au Premier ministre de recourir à « la calomnie et des accusations gratuites » plutôt que d’affronter les réalités avec franchise.



Pour Doudou Wade, cette approche révèle une incapacité à gérer les difficultés avec les moyens légitimes dont dispose le chef du gouvernement. « Il ne peut pas affronter les difficultés honnêtement avec les armes qu’il a dans la vérité et dans la durée », a-t-il martelé.

L’ancien député estime que la gravité de la situation nationale impose à Ousmane Sonko d’assumer pleinement ses responsabilités : s’exprimer clairement, prendre des décisions courageuses, voire envisager sa démission si nécessaire. Mais selon lui, le Premier ministre chercherait constamment des échappatoires. « À chaque fois, il est en train de rechercher un alibi », a conclu Doudou Wade qui ajoute que le Premier ministre multiplierait les diversions pour éviter de rendre compte de son action gouvernementale.