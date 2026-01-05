4e édition Raaya Téranga: Cheikh Tidiane Dieng sacré meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès

Les Thiessois se sont distingués à l'occasion de la 4e édition des " Raaya Téranga". En effet, le PDG de l'Agence Immobilière Beugue Diam Services( AIBDS), Cheikh Tidiane Dieng, a remporté le prix du meilleur jeune entrepreneur immobilier de Thiès, dans la catégorie " innovation et contenu local".

Cette distinction vient ainsi matérialiser plusieurs années d'engagement et d'abnégation au profit des sénégalais. Cheikh Tidiane Dieng " Beugue Diam", qui intervient dans le secteur de l'immobilier( 2016), ainsi que dans le commerce, entend apporter davantage sa pierre à l'édifice pour " un immobilier sûr et accessible". Parmi ses priorités, " permettre à chaque sénégalais d'acquérir des parcelles et de réaliser ses investissements immobiliers sans stress et en toute sécurité".

En terme de perspectives, Cheikh Tidiane Dieng et son agence basée à Thiès(Grand Standing), comptent procéder au lancement de leurs 3 piliers de solidarité: Accès à l'eau, Éducation et Jeunesse et Solidarité Logement( Accompagnement spécifique pour les familles en difficulté)...