Mbour : pour payer la scolarité de son fils, un Pére vole la recette d’un jeune charretier et écope de 3 mois ferme

La détresse sociale n’excuse pas le délit. À Mbour, le tribunal de grande instance a rendu un verdict qui illustre la ligne de fermeté de la justice face aux infractions, même lorsque celles-ci sont motivées par des difficultés familiales. S. Ba, 54 ans, reconnu coupable de vol, a été condamné à trois mois de prison ferme pour avoir subtilisé la recette journalière d’un jeune vendeur de foin afin de payer la mensualité scolaire de son fils.



Selon L’Observateur, la comparution de S. Ba à la barre n’a laissé personne indifférent. Les faits reprochés sont aussi simples que troublants. L’homme est accusé d’avoir soutiré la somme de 40 500 FCFA à A. Dieng, 22 ans, un jeune charretier qui gagne sa vie en vendant du foin dans les rues de Mbour.



Étreint par les difficultés de la vie, S. Ba aurait croisé la route du jeune vendeur et s’est présenté comme un acheteur potentiel, allant jusqu’à prétendre être lui-même vendeur de foin. Pour gagner la confiance de sa victime, il lui aurait promis de devenir son plus grand client si la marchandise était de bonne qualité. Des paroles rassurantes qui ont convaincu A. Dieng, lequel n’a pas hésité à lui prêter sa recette journalière.



D’après L’Observateur, la scène s’est poursuivie devant une école privée, où S. Ba a monté un stratagème bien rodé. Il a fait croire au charretier qu’il travaillait dans l’établissement et qu’il avait besoin d’argent en attendant de changer des billets en euros qu’il détenait. Sans se douter de la supercherie, A. Dieng lui remet l’intégralité de sa recette, soit 40 500 FCFA. Quelques instants plus tard, S. Ba disparaît dans la nature.



Désemparé, le jeune vendeur se tourne vers les forces de l’ordre. L’enquête menée permet rapidement de localiser et d’interpeller S. Ba à Malicounda. Placé sous mandat de dépôt, il comparaît mardi dernier devant le tribunal de grande instance de Mbour.



À la barre, le prévenu reconnaît avoir pris l’argent avant de disparaître, avouant l’avoir utilisé pour payer la mensualité scolaire de son fils, inscrit dans une école privée. Tentant de minimiser les faits, il affirme ne pas avoir fui, soutenant qu’il était simplement parti à la recherche de monnaie. Une version qui n’a convaincu ni le procureur de la République ni la présidente du tribunal.



Au terme des débats, la juridiction a déclaré S. Ba coupable de vol et l’a condamné à trois mois de prison ferme. En plus de cette peine privative de liberté, il devra rembourser l’intégralité de la somme dérobée et verser 20 000 FCFA de dommages et intérêts à la victime.