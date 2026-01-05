HLM Montagne : une déficiente mentale enlevée puis violée, l’ombre d’un “Jakartaman” plane sur le quartier

Un nouveau fait divers glaçant vient secouer les HLM Montagne. Une jeune femme de 25 ans, atteinte de déficience mentale, aurait été victime d’un kidnapping suivi d’un viol, commis par un conducteur de moto communément appelé « Jakartaman ». Les faits, rapportés par le quotidien Libération, soulèvent une vive émotion et interrogent sur la sécurité des personnes vulnérables dans les espaces urbains.







Selon Libération, c’est le 4 janvier que M. Diouf, âgé de 35 ans, s’est présenté au commissariat de la Biscuiterie en compagnie de K. Ngom, 25 ans, présumée victime des faits. La jeune femme, d’après les déclarations de sa cousine, souffrirait de déficience mentale. Cette dernière est employée comme domestique dans une maison située à Liberté 4.







Toujours selon le récit relayé par Libération, les faits se seraient produits la veille, le 3 janvier, aux environs de 17 heures. Alors que K. Ngom quittait son lieu de travail pour rejoindre le domicile familial aux HLM Montagne, elle aurait été interceptée par un conducteur de moto Jakarta. Ce dernier l’aurait contrainte à monter sur son engin avant de l’emmener dans une maison en baraque, où elle aurait été violée.







Cependant, l’enquête s’annonce délicate. Invitée par les enquêteurs à indiquer le lieu exact de l’agression ainsi qu’à fournir une description de son agresseur, la jeune femme, présentant de sérieuses difficultés de langage, n’a pas été en mesure de donner des détails précis sur les circonstances du viol présumé, rapporte Libération.







Face à cette situation, et afin d’éclairer la procédure, les enquêteurs ont requis l’intervention du médecin-chef du centre de santé des HLM pour procéder à un examen médical de la présumée victime. Les résultats de cette expertise médicale devraient jouer un rôle déterminant dans la suite de l’enquête.

