Trump affirme que la prix Nobel Machado n'a pas le soutien pour diriger le Venezuela

Donald Trump a affirmé samedi que la lauréate du prix Nobel de la paix et cheffe de l'opposition vénézuelienne, Maria Corina Machado ne "bénéficiait ni du soutien ni du respect" nécessaires pour gouverner son pays.



"Je pense qu'il lui serait très difficile d'être à la tête du pays. Elle ne bénéficie ni du soutien ni du respect au sein de son pays. C'est une femme très gentille, mais elle n'inspire pas le respect", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse en Floride, ajoutant que les Etats-Unis n'avaient pas eu de contact avec Mme Machado.