WASHINGTON - Le Président Diomaye propose aux investisseurs américains 40 hectares avec vue sur l’Atlantique à Dakar pour un projet de ville numérique

Toujours à l’occasion du mini-sommet tenu à la Maison Blanche, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a mis en avant un projet stratégique destiné à transformer Dakar en un pôle technologique ouvert sur le continent africain. Face à Donald Trump et à une délégation d’hommes d’affaires et de dirigeants africains, Diomaye Faye a lancé un appel clair aux entreprises américaines du secteur numérique, révélant la disponibilité d’un terrain de 40 hectares situé dans la capitale Dakar, avec vue sur l’océan Atlantique. Selon lui, ce site représente une opportunité exceptionnelle pour y développer une ville numérique capable d’accueillir les plus grandes entreprises technologiques américaines.



« C'est une excellente opportunité pour les entreprises technologiques américaines de venir et de faire de Dakar une ville technologique ouverte sur l'Afrique », a-t-il notamment déclaré.