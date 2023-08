Voyage au Nicaragua : une gérante d’une agence de voyage a vendu à 10 personnes des billets d’avion en camelote

Ndiaté Diallo, une gérante d’une agence de voyage domiciliée à ouest-foire, croyait rouler dans la farine plusieurs candidats à destination du Nicaragua. La dame Diallo vendait des billets d’avion totalement faux à ses clients à des prix ahurissants.



La magouille a éclaté lorsque les voyageurs ont été recalés à l’AIBD, car leurs billets n’étaient pas valides. La gérante d’agence de voyage a été cueillie et déférée hier 23 août 2023 par la Division des investigations criminelles (DIC) pour escroquerie et abus de confiance portant sur une somme provisoire de plus 81 millions de FCFA.



Les charges retenues contre Ndiaté Diallo ont commencé lorsque le 3 août dernier, le sieur O.Ndiaye a adressé une plainte contre l’inculpé pour escroquerie portant sur une somme de 17,9 millions de FCFA. Lors des enquêtes, il est ressorti que 6 billets d’avion aller-retour à destination de Managua capitale du Nicaragua avaient été livrés en contrepartie.



À cet effet, l’effet domino s’est enclenché. D’autres victimes de l’escroquerie de la gérante d’agence voyage se sont montrées pour réclamer leurs dûs . G. Gueye, C.Ndiaye, B.Seck, M. Thiam, C.T. Ndiaye, D. Ndiaye, E. Thiam et M. MBaye avaient tous versé une somme avoisinant 42 millions. À cela, s’ajoute A. Sambe qui lui aussi a convoqué la gérante pour réclamer la somme de 7 millions et demi.



La dame Ndiaté Diallo auteure de plusieurs cas d’escroquerie pourtant sur la vente de billets fictifs en direction du Nicaragua est dans le pétrin. Elle a été déférée par la DIC.