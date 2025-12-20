Visite du PR à l’aéroport de Ziguinchor : « Le but, c’est de viser plus, la modernité » (Cheikh Bamba Dièye, DG AIBD)

Le Directeur Général de l’aéroport international Blaise Diagne, Cheikh Bamba Dièye, a dévoilé une vision pour l’aéroport de Ziguinchor lors de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye ce samedi, dans le cadre de sa tournée économique du 20 au 25 décembre 2025. L’objectif affiché est simple selon Cheikh Bamba Dièye : « faire de cette infrastructure, le premier aéroport du Sénégal parmi les aéroports régionaux. »







Devant le Chef de l’État, le patron de l’AIBD a détaillé un dispositif de sécurité à la pointe de la technologie qui sera déployé dans l’enceinte aéroportuaire de Ziguinchor. Parmi les équipements de sécurité avancés déjà acquis, figurent des systèmes de détection automatique à l’entrée de l’aéroport. En effet, selon les explications des techniciens, le dispositif de l’aéroport comprend un portique fixe ainsi qu’un système mobile capable de suivre les véhicules à l’intérieur du périmètre aéroportuaire pour détecter leur contenu en temps réel.







L’innovation majeure, selon le directeur général de l’AIBD, réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle au dispositif aéroportuaire : « nos équipes travaillent aussi pour mettre l’intelligence artificielle à l’intérieur du dispositif. Cette modernisation touchera notamment les procédures d’embarquement, avec l’installation de bornes automatiques permettant aux passagers d’effectuer les formalités nécessaires sans avoir à passer par les guichets traditionnels », a révélé Cheikh Bamba Dièye. L’objectif est d’optimiser l’expérience voyageur en réduisant les temps d’attente et en fluidifiant les processus. « Il faut ainsi assurer la sécurité et faire en sorte que l’expérience soit valorisée en terme d’équipement », estime le DG de l’AIBD.







Cette vision s’inscrit également dans la politique de territorialisation portée par le Président Bassirou Diomaye Faye. « C’est grâce à l’action que vous menez et nous connaissons l’intérêt que vous portez sur la territorialisation, les territoires, l’approche et les populations », a souligné Cheikh Bamba Dièye, s’adressant directement au Chef de l’État en saluant le travail accompli par les équipes mobilisées sur le projet. « Je voudrais féliciter et encourager l’ensemble des équipes pour les efforts qu’ils ont faits, c’est extrêmement important cet effort-là », a-t-il affirmé en terminant par rendre hommage au ministre des Infrastructures, Déthié Fall, pour « l’accompagnement bienveillant ».

