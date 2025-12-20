Mbour / Installation du Secrétariat Exécutif Départemental de l'APR : Démonstration de force pour relancer la machine politique à la base...

Un grand moment de mobilisation politique a marqué la journée du samedi 20 décembre 2025 dans le département de Mbour, où l’Alliance Pour la République (APR) a officiellement lancé le processus de structuration à la base du parti. Militants et responsables, venus massivement de toutes les communes du département, ont répondu à l’appel pour accueillir la forte délégation envoyée par le Président de l’APR, Macky Sall.



Conduite par le porte-parole du parti, le ministre Seydou Guèye, la délégation a transmis aux militants le message politique du Président, axé sur la mise en place des Secrétariats Exécutifs Départementaux, conformément à la circulaire présidentielle.



Dans ce message, le Président Macky Sall rappelle que cette opération politique majeure, prévue du 1er au 21 décembre 2025 dans les 46 départements du pays, s’inscrit dans une dynamique de rassemblement, de remobilisation et de refondation du parti, après la perte du pouvoir le 24 mars 2025.



Revenant sur les six grandes orientations contenues dans la circulaire, la délégation a d’abord insisté sur la nécessité de rencontrer les militants à la base afin de leur rappeler la vision et les valeurs fondatrices de l’APR, notamment la franche camaraderie militante, la sérénité, la hauteur de vue et l’esprit de dépassement face aux épreuves.

Le Président a ensuite rappelé que c’est cet esprit de solidarité, de fraternité et d’engagement collectif qui a permis au parti d’enregistrer ses plus grandes victoires, soulignant avec fermeté que le parti doit toujours être supérieur aux ambitions personnelles, aussi légitimes soient-elles.



Troisièmement, la circulaire insiste sur le choix consensuel, démocratique et transparent des responsables départementaux, un indicateur fort de la maturité politique des militants et de leur capacité à mener victorieusement les batailles politiques présentes et futures.



Le Chef du parti a également tenu à préciser que cette étape ne saurait être interprétée comme une bataille de leadership local, mais bien comme un moment de rassemblement du camp de l’APR, qualifié de « bijou de famille » qu’il convient de préserver et de renforcer.



Cinquièmement, le Président Macky Sall appelle à une mobilisation totale de toutes les forces du parti, afin de bâtir un bloc politique puissant, capable de protéger l’APR et de faire face à toutes les menaces, d’où qu’elles viennent.



Enfin, il a fixé les grandes priorités de l’heure : étendre les bases du parti dans toutes les localités, garantir l’unité de l’APR sur l’ensemble du territoire national, et renforcer le partenariat stratégique avec le reste de l’opposition et les mouvements citoyens en lutte.



S’exprimant au micro de Dakaractu Mbour, le coordonnateur départemental de l’APR, Me Omar Youm, a indiqué que « ce message très puissant du Président Macky Sall intervient à un moment où le pays traverse une importante crise économique, financière, sociale et institutionnelle. »



Selon lui, « l’APR reste et demeure plus que jamais la solution à ces crises multiformes ».

Il faut noter que cette rencontre est la première du genre au niveau départemental depuis la perte du pouvoir le 24 mars 2025. Malgré les nombreux départs enregistrés dans le département, les principaux responsables sont restés loyaux et engagés derrière le parti et son Président.



La présence remarquée des maires Aliou Gning (Sandiara), Alpha Samb (Nguéniène) et du Dr Téning Sène (Ndiaganiao) a fortement contribué à la réussite de cette mobilisation. Les structures traditionnelles du parti, notamment la COJER, les enseignants, les cadres, les sages, ainsi que le mouvement des femmes, avec la forte implication de l’honorable députée Sira Ndiaye, ont marqué l’événement par leur engagement constant et déterminé.



Toujours au micro de Dakaractu Mbour, Me Omar Youm a précisé que cette rencontre visait à « remobiliser les militants, renforcer l’unité du parti et relancer une dynamique politique forte autour des valeurs de cohésion sociale, de solidarité et de progrès. »



À l’issue de la rencontre, le coordonnateur départemental a annoncé l’élaboration prochaine d’un plan d’actions concerté, axé sur l’occupation du terrain politique : aller vers les populations, écouter, débattre, unir et proposer des solutions concrètes pour abréger les souffrances des Sénégalais, dont la réponse, selon lui, réside dans la reprise de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE), à l’origine des performances économiques, sociales et infrastructurelles enregistrées par le Sénégal.