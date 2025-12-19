Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre


La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kolda, rattachée à l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé au déferrement d’une convoyeuse de drogue à l’issue d’une opération méticuleusement coordonnée ayant permis la saisie combinée de produits psychotropes et de chanvre indien.
 
Un contrôle routier qui fait basculer l’opération
 
L’affaire a débuté au poste frontalier de Kalifourou, lors d’un contrôle de routine effectué par les agents de la Brigade commerciale de la Douane sur un véhicule de transport de marque Rexton. À l’intérieur de l’habitacle, les douaniers ont découvert trois tubes de fer dont le poids anormal et les bruits d’objets mobiles ont immédiatement éveillé les soupçons.
 
Après ouverture, les agents ont mis au jour une première cargaison illicite composée de 200 plaquettes de Tapentadol, soit 2 000 comprimés, accompagnées de huit seringues, soigneusement dissimulées à l’intérieur des tubes métalliques.
 
Une convoyeuse attirée dans un piège discret
 
Interrogé sur place, le chauffeur du véhicule a déclaré que les tubes lui avaient été confiés par un intermédiaire de transport, précisant toutefois qu’il était en contact direct avec la propriétaire de la marchandise. Sous la coordination des forces de sécurité, un rendez-vous contrôlé a alors été fixé au garage de Manda Douane.
 
Convaincue de pouvoir récupérer sa cargaison après le contrôle, la mise en cause s’est présentée sur les lieux. Après avoir confirmé être la propriétaire des tubes, elle a été immédiatement interpellée par des agents en civil, mettant ainsi un terme à sa tentative de récupération.
 
Une seconde cache découverte dans un extincteur
 
Transférée à la BRS de Kolda pour la poursuite de l’enquête, la suspecte a vu l’ensemble de ses bagages soumis à une fouille approfondie par les enquêteurs de l’OCRTIS. Leur attention s’est rapidement portée sur un extincteur, présentant des traces de soudure récente et un polissage suspect à sa base.
 
L’ouverture forcée de l’appareil a permis de découvrir une seconde cache ingénieuse, contenant deux (02) kilogrammes de chanvre indien, confirmant l’ampleur et la sophistication du mode opératoire utilisé.
 
Destination Diamniadio, réseau en cours d’identification
 
Entendue sur procès-verbal, la mise en cause a reconnu l’intégralité des faits, déclarant que la drogue était destinée au marché de Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour trafic international de drogue et de produits psychotropes.
 
Les investigations se poursuivent afin d’identifier les fournisseurs opérant dans le pays frontalier, ainsi que les éventuelles ramifications du réseau sur le territoire national.
