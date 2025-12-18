Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats


Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats
La caravane de l'excellence de la première journée de formation professionnelle et technique s'est tenue ce mardi 16 décembre à Saint-Louis. Journée dédiée à la valorisation de la formation professionnelle et technique. Une activité marquée par la présence d’éminentes autorités ainsi que de partenaires engagés pour le développement du secteur. 
 
L’édition de cette année est célébrée sous le signe de l'innovation avec l’inclusion des jeunes handicapés, l’engagement et la mise en lumière de parcours inspirants au service du développement des compétences.
Ainsi des Lauréats UP HANDICAPABLE et AGRISENTECH ont été primés devant un parterre d'invités venus rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Un moment fort de reconnaissance, de partage et de célébration des talents.

Toutefois pour une bonne réussite de l'événement,  EDC-Sénégal en collaboration avec le Ministère de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT) n'ont pas lésiné sur les moyens et comptent pérenniser ces genres d’activités afin de répondre aux besoins  de l'emploi des jeunes...
Autres articles
Jeudi 18 Décembre 2025
Cheikh Ba (Saint-Louis)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala - 18/12/2025

Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal

Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal - 18/12/2025

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires - 18/12/2025

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits - 18/12/2025

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique - 18/12/2025

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP - 18/12/2025

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr - 18/12/2025

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest - 18/12/2025

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ )

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ ) - 18/12/2025

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence - 18/12/2025

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère - 18/12/2025

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres - 18/12/2025

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui - 18/12/2025

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko - 17/12/2025

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026 - 17/12/2025

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow)

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow) - 17/12/2025

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants - 17/12/2025

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose - 17/12/2025

PJF: Après l’audition marathon lundi dernier, Farba Ngom fera encore face au juge d’instruction ce mercredi

PJF: Après l’audition marathon lundi dernier, Farba Ngom fera encore face au juge d’instruction ce mercredi - 17/12/2025

Yeumbeul-Nord en alerte maximale après la disparition de deux sœurs de 3 et 5 ans…douze jours sans Khadija et Founé, la peur grandit

Yeumbeul-Nord en alerte maximale après la disparition de deux sœurs de 3 et 5 ans…douze jours sans Khadija et Founé, la peur grandit - 17/12/2025

Indisponibilité du système Woyofal : la Senelec annonce une suspension temporaire des ventes dans la nuit du 17 au 18 décembre

Indisponibilité du système Woyofal : la Senelec annonce une suspension temporaire des ventes dans la nuit du 17 au 18 décembre - 17/12/2025

Accès à l’éducation, enfants déscolarisés : La société civile s’investit dans une approche éducative inclusive pour une réforme du système éducatif

Accès à l’éducation, enfants déscolarisés : La société civile s’investit dans une approche éducative inclusive pour une réforme du système éducatif - 17/12/2025

Lutte contre les VBG : Le Sénégal harmonise ses outils de protection des victimes

Lutte contre les VBG : Le Sénégal harmonise ses outils de protection des victimes - 17/12/2025

Saint-Louis / Visite sur la plate-forme gazière : le maire Mansour Faye en offshore

Saint-Louis / Visite sur la plate-forme gazière : le maire Mansour Faye en offshore - 17/12/2025

Festival du Royaume d’Enfance à Fimela : Le Dg de l'Onas, Séni Diène, parrain de l'édition 2025

Festival du Royaume d’Enfance à Fimela : Le Dg de l'Onas, Séni Diène, parrain de l'édition 2025 - 17/12/2025

Usine de véhicules militaires : Le président Bassirou Diomaye Faye souligne « une étape majeure vers la souveraineté industrielle du Sénégal »

Usine de véhicules militaires : Le président Bassirou Diomaye Faye souligne « une étape majeure vers la souveraineté industrielle du Sénégal » - 17/12/2025

Sinthiang Samba Coulibaly (Kolda) : Sensibilisation sur la violence numérique à l’égard des femmes et des filles…

Sinthiang Samba Coulibaly (Kolda) : Sensibilisation sur la violence numérique à l’égard des femmes et des filles… - 17/12/2025

Portugal : L’épouse du président déchu Embalo mise en examen pour contrebande et blanchiment

Portugal : L’épouse du président déchu Embalo mise en examen pour contrebande et blanchiment - 17/12/2025

Trafic international d’ecstasy : 149 comprimés saisis, deux suspects arrêtés par l’OCRTIS à Fatick

Trafic international d’ecstasy : 149 comprimés saisis, deux suspects arrêtés par l’OCRTIS à Fatick - 16/12/2025

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GENERATIVES : La fin de la preuve par l’image ?

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GENERATIVES : La fin de la preuve par l’image ? - 16/12/2025

RSS Syndication