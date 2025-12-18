Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats

La caravane de l'excellence de la première journée de formation professionnelle et technique s'est tenue ce mardi 16 décembre à Saint-Louis. Journée dédiée à la valorisation de la formation professionnelle et technique. Une activité marquée par la présence d’éminentes autorités ainsi que de partenaires engagés pour le développement du secteur.



L’édition de cette année est célébrée sous le signe de l'innovation avec l’inclusion des jeunes handicapés, l’engagement et la mise en lumière de parcours inspirants au service du développement des compétences.

Ainsi des Lauréats UP HANDICAPABLE et AGRISENTECH ont été primés devant un parterre d'invités venus rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Un moment fort de reconnaissance, de partage et de célébration des talents.



Toutefois pour une bonne réussite de l'événement, EDC-Sénégal en collaboration avec le Ministère de la Formation Professionnelle et Technique (MEFPT) n'ont pas lésiné sur les moyens et comptent pérenniser ces genres d’activités afin de répondre aux besoins de l'emploi des jeunes...