Qualité des travaux de l’aéroport de Ziguinchor : Le Président Diomaye exhorte les entreprises à maintenir le cap de l’excellence


Le Chef de l’État a profité de sa visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor ce samedi pour lancer un appel solennel aux entreprises chargées des travaux. Bassirou Diomaye Faye les exhorte à maintenir leur niveau d’excellence jusqu’à la finalisation du projet. « Je voudrais appeler les entreprises engagées dans le chantier à continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes », a déclaré le Président, saluant au passage la qualité des réalisations déjà visibles sur le site.
 
Le président de la République s’est montré particulièrement élogieux concernant les standards atteints par les travaux en cours. Il a notamment mis en avant la conception architecturale de haute facture et la qualité des travaux que les entreprises sont en train de délivrer. Une reconnaissance présidentielle qui intervient au moment où le chantier entre dans sa phase cruciale, avec une livraison programmée pour fin avril 2026. Dans son discours  après la visite guidée, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité que cette excellence soit maintenue jusqu’à l’achèvement complet de l’infrastructure.
 
Pour rappel, l’aéroport de Ziguinchor bénéficie d’un financement de 13 milliards de FCFA au total (7 milliards déjà décaissés et 6 milliards prévus au budget 2026) et qui doit permettre d’améliorer la desserte aérienne de cette région à fort potentiel touristique, culturel et économique.
Samedi 20 Décembre 2025
