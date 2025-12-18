Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%…





Lancé au Kenya en 2014 et arrivé au Sénégal en 2021, Healthy Heart Africa s’est déployé dans neuf pays africains avec plus de 77 millions de dépistages réalisés, 11 890 prestataires de soins formés et 1 600 établissements de santé mobilisés. Après quatre années consacrées à la détection précoce de l’hypertension artérielle, le programme intègre désormais le diabète et les maladies rénales chroniques (MRC), créant ainsi un continuum de soins pour briser la chaîne des complications.







Une urgence sanitaire nationale







Les chiffres justifient cette extension. Au Sénégal, l’hypertension artérielle touche 24,5 % des adultes et le diabète 4,2 %. L’enquête STEPS 2024 du ministère de la Santé révèle une prévalence de la MRC de 4,3 % au niveau national et de 3,8 % dans la région de Dakar.



« Chaque jour, des personnes voient leur vie bouleversée par l’hypertension et les maladies rénales, souvent parce qu’elles ont été diagnostiquées trop tard », a déclaré le Dr Ibrahim Sy. « Avec l’extension du programme à Guédiawaye, la situation évolue. »







Guédiawaye, un choix stratégique







Le district de Guédiawaye n’a pas été choisi par hasard. Entre 2021 et 2024, il figure parmi les trois sites pilotes du projet HTA 1.0, aux côtés de Mbour. « Lorsqu’on a fait l’évaluation, Guédiawaye a fait de très bons résultats », confirme le Dr Ndiaye Fally Diop, chef du district sanitaire de Guédiawaye.







Deux structures hospitalières joueront un rôle central : le centre hospitalier national Dalal Jamm et le centre hospitalier Roi Baudouin assureront la prise en charge des patients dépistés, garantissant un processus d’orientation clair et des soins de haute qualité.







Une approche intégrée innovante







L’innovation majeure réside dans l’intégration des trois pathologies dans un même parcours de soins. « L’hypertension et le diabète sont deux des principaux facteurs de risque de maladie rénale », a rappelé Adélaïde Ehouman. Cette stratégie permet de détecter précocement les complications et d’intervenir avant qu’elles ne deviennent irréversibles. « Les soins doivent être connectés, intégrés et proches du domicile », a-t-elle insisté. Le programme permettra l’intensification des campagnes de dépistage précoce et de sensibilisation à Guédiawaye, tout en garantissant une prise en charge aux normes selon le niveau de la pyramide sanitaire.







Renforcement des capacités locales







PATH, partenaire de mise en œuvre, se réjouit de cette nouvelle phase. « Ce programme élargi permettra de renforcer les capacités locales en fournissant aux équipes de district, aux agents de santé communautaire et au personnel hospitalier des outils, des formations et des approches intégrées », a souligné le responsable principal du programme sur les maladies non transmissibles chez PATH Sénégal. La première phase avait déjà posé des bases solides : formation des prestataires publics et privés, mobilisation des acteurs communautaires, dialogues communautaires et missions de supervision régulières.







Une coalition d’acteurs mobilisée







« Un changement réel et durable ne peut se produire lorsqu’une seule organisation agit de manière isolée », a insisté la représentante d’AstraZeneca. Le programme s’appuie sur une coalition réunissant le ministère de la Santé, PATH, les néphrologues, les hôpitaux, les ONG, la société civile et le secteur privé. Du côté d’AstraZeneca, le soutien financier reste une priorité. « L’investissement est important. On ne souhaite pas mettre une valeur sur la santé de la population », déclare le Dr Eumon Adélaïde, même si les montants précis ne sont pas divulgués.







Un appel à l’action







Adélaïde Ehouman a lancé trois appels distincts lors du lancement. Aux professionnels de santé : « Votre rôle est capital. Vous êtes en première ligne pour le dépistage précoce, le conseil aux patients et l’instauration d’un climat de confiance dans notre système de santé. »



Aux autorités et partenaires : « Votre soutien politique, technique et financier est essentiel. Ensemble, nous pouvons faire de ce programme un modèle durable de prise en charge intégrée des maladies non transmissibles. »







Aux habitants de Guédiawaye, elle appelle à profiter pleinement des possibilités de dépistage qui leur sont offertes en posant des questions, s'informant sur leur santé et partageant ce qui est appris avec les familles et voisins.

