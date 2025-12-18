Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP

Un communiqué parvenu à Dakaractu fait état d’un profond malaise au sein de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) autour du dossier de l’entreprise SOFTCARE, spécialisée dans les serviettes, couches et linges corporels.



Selon la Section Syndicale ARP/SAMES, les activités de l’entreprise avaient été suspendues le 8 décembre 2025 pour utilisation de matières premières périmées, au nom de la protection de la santé publique. Toutefois, un communiqué officiel de l’ARP, daté du 16 décembre et diffusé le lendemain, affirme que ces matières n’étaient pas intégrées au processus de production et que les produits sont conformes à la consommation. Une communication jugée contradictoire par les agents impliqués, qui dénoncent l’absence d’explications techniques préalables et un défaut de coordination entre les services d’inspection et la cellule de communication. Le syndicat estime que cette situation porte atteinte à la crédibilité de l’Inspection et, plus largement, à l’autorité de l’ARP, et réclame des clarifications rapides et complètes afin de préserver la confiance interne, celle des professionnels du secteur et des citoyens.

