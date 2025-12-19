Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net

Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu à l’Est du Sénégal, la vigilance accrue des forces de l’ordre continue de porter ses fruits. Jeudi 18 décembre 2025, une opération de contrôle routier menée dans la zone frontalière de Moussala a permis de mettre à nu un important trafic de médicaments détournés, avec la saisie de plus de 10 000 comprimés de Tramadol, selon les révélations du quotidien L’Observateur.







L’intervention s’est déroulée aux environs du poste avancé de Mouran, non loin de la frontière malienne, un corridor réputé sensible et régulièrement surveillé par les forces de sécurité. C’est là qu’un détachement de police, engagé dans une mission de routine, a intercepté deux grosses motos de marque TVS, type 150. Le comportement jugé suspect de leurs conducteurs a immédiatement alerté les agents, déclenchant une fouille approfondie des engins.







La découverte est spectaculaire : 10 510 comprimés de Tramadol soigneusement dissimulés, prêts à être écoulés sur le marché illicite. Ce médicament, un analgésique opioïde normalement prescrit dans un cadre médical strict, est de plus en plus détourné pour un usage récréatif en raison de ses effets psychoactifs et de son fort potentiel addictif. Comme le souligne L’Observateur, la marchandise était destinée à alimenter le marché noir sénégalais, où la demande reste élevée, notamment chez les jeunes.







Les deux convoyeurs interpellés sont des ressortissants nigériens : B. Chafiou, âgé de 37 ans, et I. Moussa, 22 ans. Ils ont été immédiatement arrêtés et conduits au poste de police pour interrogatoire. Placés en garde à vue, ils devront prochainement être présentés au procureur de la République près le tribunal d’instance de Saraya, où ils répondront des faits qui leur sont reprochés.

