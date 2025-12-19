[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance

Son Excellence Monsieur le Président de la République,



En ma qualité de citoyen de Ziguinchor, je tiens, avant toute chose, à vous adresser mes sincères salutations ainsi que mes plus profonds respects.

Je souhaite également vous exprimer ma vive gratitude pour le choix porté sur notre belle et verdoyante région de Ziguinchor comme point de départ de votre tournée économique. À cette heureuse occasion, permettez-moi de vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue chez vous, en terre casamançaise.



Son Excellence Monsieur le Président de la République,



La Casamance reconnaît et salue avec considération les actes forts que vous posez en faveur du développement national. Elle demeure pleinement disposée à s’engager, aux côtés de l’État, dans la construction d’un avenir fondé sur le travail, la dignité, la paix durable et la création d’emplois au bénéfice de l’ensemble des populations.



Permettez-moi respectueusement, à ce stade, d’attirer votre très haute attention sur plusieurs urgences structurantes qui conditionnent le développement économique, social et touristique de Ziguinchor et, plus largement, de toute la Casamance.



Territoire de paix, de culture et de production, la Casamance regorge en effet d’atouts stratégiques majeurs : agriculture, pêche, tourisme, transformation agroalimentaire et économie culturelle.

Elle dispose également d’un capital humain de qualité, porté notamment par l’Université Assane Seck de Ziguinchor, les instituts supérieurs, les lycées, collèges et centres de formation professionnelle.

Toutefois, en l’absence d’infrastructures structurantes suffisantes et de politiques territorialisées de l’emploi, ces importantes richesses demeurent encore largement sous-exploitées.



La Casamance, et particulièrement sa partie Sud, ne sollicite ni privilèges ni compassion.

Elle aspire légitimement à l’équité territoriale et aux moyens nécessaires pour transformer son immense potentiel en emplois durables, notamment au profit des jeunes et des femmes.



À ce titre, la réouverture immédiate de l’aéroport de Ziguinchor constitue une urgence économique majeure. Sans connectivité aérienne, le tourisme, l’investissement, l’hôtellerie, l’artisanat et les services ne peuvent générer les milliers d’emplois attendus.

De même, la réhabilitation du pont Émile Badiane, combinée à un programme ambitieux de routes urbaines et périurbaines, pourrait devenir un puissant levier de chantiers à haute intensité de main-d’œuvre locale.



Par ailleurs, le désenclavement routier à travers les axes Ziguinchor–Oussouye–Cap Skirring et Ziguinchor–Sam Sam–Elinkine revêt un caractère stratégique.

Il conditionne la montée en puissance de la pêche, de l’agriculture, du tourisme communautaire et surtout de la transformation locale, secteur clé pour l’emploi féminin et la création de valeur ajoutée.



Faire de la Casamance une destination touristique majeure, durable et inclusive, c’est offrir des perspectives concrètes dans l’hôtellerie, la restauration, le guidage, l’artisanat et les industries culturelles.

C’est également contribuer efficacement à la lutte contre la migration irrégulière, en offrant aux jeunes des opportunités réelles et durables sur leur propre territoire.



Cette dynamique vertueuse doit impérativement s’appuyer sur la formation.

L’Université Assane Seck de Ziguinchor, les écoles professionnelles et les instituts supérieurs peuvent devenir de véritables incubateurs territoriaux de compétences, orientés vers les métiers du tourisme, de l’économie bleue, de l’agriculture moderne, de la transformation et de l’entrepreneuriat local.



Enfin, aucune ambition de développement ne saurait être durable sans un système éducatif et sanitaire de qualité.

À cet effet, l’éradication définitive des abris provisoires dans les écoles de Ziguinchor, ainsi que la modernisation des plateaux techniques de l’Hôpital régional et de l’Hôpital de la Paix, relèvent tout autant de la justice sociale que de la performance économique.



Son Excellence Monsieur le Président de la République,



La Casamance est prête. Ses collectivités territoriales, sa jeunesse et ses femmes sont mobilisées.

Une action forte, visible et coordonnée de l’État peut faire de la Casamance un modèle national de développement territorial, créateur d’emplois, de stabilité et d’espoir.



Je vous prie d’agréer, Son Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.



Idrissa Benjamin SANE

Journaliste – Communicant

Citoyen de Ziguinchor📧 idysane2018@gmail.com.