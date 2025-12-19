KOLDA : Bouly Diédhiou dit "vieux" élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé...

Bouly Diédhiou dit "vieux" vient d'être élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé de Kolda. Ainsi, il remplace à ce poste Momath Sall, candidat à sa propre succession au terme d'une élection âprement disputée, ce jeudi 18 Décembre. En effet, au terme du vote Momath Sall a obtenu 140 voix tandis que Vieux Diédhiou en a récolté 241.
Vainqueur du jour, ce dernier estime qu'il ne ménagera aucun effort pour réussir sa mission avant de remercier les électeurs...
