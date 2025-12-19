KOLDA : Bouly Diédhiou dit "vieux" élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé...

‎Bouly Diédhiou dit "vieux" vient d'être élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé de Kolda. Ainsi, il remplace à ce poste Momath Sall, candidat à sa propre succession au terme d'une élection âprement disputée, ce jeudi 18 Décembre. En effet, au terme du vote Momath Sall a obtenu 140 voix tandis que Vieux Diédhiou en a récolté 241.

‎

‎Vainqueur du jour, ce dernier estime qu'il ne ménagera aucun effort pour réussir sa mission avant de remercier les électeurs...