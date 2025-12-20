Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

À Dakar, le Sommet International Santé, Social & Handicap en Afrique (SISHA) a fait voler en éclats un tabou tenace, le handicap n’est pas seulement une affaire médicale, il est d’abord le produit d’un environnement défaillant. Familles dans le déni, croyances assimilant le handicap à la sorcellerie, errance thérapeutique aux conséquences parfois irréversibles… Les témoignages entendus ont mis en lumière une réalité brutale mais trop souvent passée sous silence : ce n’est pas la déficience qui exclut, c’est le regard social et l’absence d’accompagnement.
Prenant la parole, Dr Habiba Rihane, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, a rappelé avec force que l’exclusion commence dès le cercle familial lorsque l’enfant en situation de handicap n’est pas accepté. Faute d’informations fiables et d’orientation vers des professionnels habilités, certaines familles se tournent vers des pratiques inadaptées, aggravant l’état de santé des personnes concernées. « Quand elles arrivent à l’hôpital, il est parfois trop tard », a-t-elle souligné, appelant à une responsabilisation collective des systèmes de santé, d’éducation et de protection sociale.
Pour Birahim Aïdara Ndiaye, président de l’association Taxawouma Assistance Handicap, le message est clair, l’environnement est la clé de l’inclusion. « Ceux qui réussissent malgré le handicap sont ceux qui ont été soutenus par leur famille, leurs amis et leur communauté », a-t-il affirmé. Le sommet a ainsi insisté sur une approche globale du handicap, intégrant la culture, les politiques publiques, le climat social et les projets de vie des personnes concernées. Soigner l’environnement, c’est réduire le handicap.
Carmen Nzamba, directrice du cabinet CMBZ Consulting, a conclu sur l’ambition du SISHA, passer de la parole à l’action. Loin de donner des leçons médicales, le sommet se veut un espace de concertation et d’innovation, porté par des experts, des décideurs et surtout par les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Objectif, changer le regard, valoriser les compétences, soutenir les États et bâtir une société inclusive.
