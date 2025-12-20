Rosso / Usurpation d’identité : Un ressortissant guinéen interpellé par la DNLT

Mamadou Diallo, de nationalité guinéenne, a été intercepté alors qu’il tentait de rejoindre Dakar. Il était en possession d’une carte d’identité nationale sénégalaise portant le numéro 1.767.1993.04769, établie au nom de Mamadou Diallo, né le 12 mars 1975 à Yeumbeul, a rapporté Libération de ce samedi.







Interrogé par les enquêteurs de la DNLT, le suspect a reconnu avoir obtenu cet extrait de naissance sénégalais depuis l’année 2000, moyennant la somme de 15.000 francs CFA versée à un compatriote dénommé A. Diallo.







Les vérifications effectuées auprès des services de l’état civil de Yeumbeul ont révélé l’imposture. L’acte de naissance numéro 04769 de l’année 1993 correspond en réalité à une personne du nom de D. Barry, née le 10 avril 1967, et non à Mamadou Diallo. Le mis en cause est en réalité né à Pita, en Guinée-Conakry, en 1975.







Mamadou Diallo a été déféré au parquet de Saint-Louis. Il est poursuivi pour faux et usage de faux, ainsi que pour obtention indue de documents administratifs sénégalais. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire dans la gestion des flux migratoires, une priorité de l’antenne de la DNLT de Rosso.







Les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller A. Diallo, le complice présumé qui aurait fourni les faux documents.

