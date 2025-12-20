IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites

En marge de la 33ème édition de la Foire Internationale de Dakar 2025, l’IPRES a dévoilé les grandes innovations qui marqueront l’année 2026. Entre dématérialisation des services et sensibilisation sur les pièges à éviter, l’institution de retraite célèbre ses 50 ans en se tournant résolument vers l’avenir. « Aujourd’hui, depuis son bureau, un employeur peut faire ses déclarations et ses cotisations à travers les télé déclarations », explique Babacar Diouf, Conseiller technique du Directeur général de l’IPRES et Chef de bureau du suivi. Cette dématérialisation, déjà en cours, consiste selon lui, à faciliter l’accès aux informations et à garantir plus de transparence dans le système de retraite sénégalais.







Pour les salariés, le nouveau portail leur permet désormais d’avoir accès, en un clic, à l’ensemble des informations concernant leur carrière : entreprises fréquentées, cotisations versées, et historique complet. « Cette digitalisation assure la célérité, la sécurité, et l’accès est devenu plus facile », souligne-t-il.







Deux innovations majeures pour 2026







Selon Babacar Diouf, il s’agira de faire recours au portail salarié. Au-delà de la simple consultation, cette plateforme permettra aux travailleurs de faire des demandes de service en ligne : carte d’affiliation, relevé pour ambassade, et bien d’autres démarches qui nécessitaient auparavant un déplacement physique. « L’ensemble des demandes de services que les salariés avaient l’habitude de faire en se déplaçant dans nos services pourra se faire à travers ce portail », précise Babacar Diouf.



Également, la gestion anticipée des départs à la retraite. Face au constat que les Sénégalais ne s’intéressent à leur retraite qu’à la veille de leur départ, avec son lot de mauvaises surprises, l’IPRES entend innover.







Dès 2026, les personnes devant partir à la retraite dans l’année pourront se rapprocher des services de l’IPRES du 1er janvier au 31 décembre pour faire vérifier leur carrière en amont. « S’il y a des informations à renseigner ou à corriger, on pourra le faire dans les délais », explique le chef du suivi à l’IPRES qui ajoute qu’au moment du départ effectif, seul un certificat de travail et une copie de CNI légalisée suffiront pour déclencher le processus.







Le danger des paiements post-mortem







Autre point crucial souvent ignoré, rappelle Babacar Diouf : les paiements après décès. « Quand un assuré décède et que les familles ne déclarent pas à temps cette disparition, elles continuent à percevoir ses pensions », alerte-t-il jugeant que ces sommes devront être restituées à la caisse avant que les ayants droit puissent bénéficier d’une pension de réversion. « La famille a l’obligation d’aller donner l’information à l’IPRES pour qu’on puisse suspendre la pension et que les bénéficiaires puissent déposer le dossier de réversion », insiste-t-il.







Comprendre le système : à chacun selon sa contribution







Face aux plaintes récurrentes sur la faiblesse des pensions, le responsable de l’IPRES rappelle la logique du système par répartition par points : « C’est ce que vous donnez qu’on vous retourne. » Il compare le système à une tontine : “C’est un système de solidarité intergénérationnelle. Si vous donnez plus, vous récoltez plus. Si vous donnez moins, vous récoltez moins. » Ainsi, un travailleur ayant eu une carrière homogène avec des cotisations au plafond ne peut être comparé à celui ayant eu une carrière irrégulière.







L’action sanitaire : un complément méconnu







Au-delà des pensions, l’IPRES investit près de 5 milliards par an dans l’action sanitaire et sociale. Les allocataires, leurs veuves/veufs et enfants mineurs sont pris en charge entièrement dans les centres médicaux de l’institution. « Pour certains types de maladie avec des soins coûteux, il y a une prise en charge qui n’est même pas dans le plan Sésame », révèle Babacar Diouf.

