IPRES : Vers une révolution digitale en 2026 avec le portail salarié et la gestion anticipée des retraites


En marge de la 33ème édition de la Foire Internationale de Dakar 2025, l’IPRES a dévoilé les grandes innovations qui marqueront l’année 2026. Entre dématérialisation des services et sensibilisation sur les pièges à éviter, l’institution de retraite célèbre ses 50 ans en se tournant résolument vers l’avenir. « Aujourd’hui, depuis son bureau, un employeur peut faire ses déclarations et ses cotisations à travers les télé déclarations », explique Babacar Diouf, Conseiller technique du Directeur général de l’IPRES et Chef de bureau du suivi. Cette dématérialisation, déjà en cours, consiste selon lui, à faciliter l’accès aux informations et à garantir plus de transparence dans le système de retraite sénégalais.

 

Pour les salariés, le nouveau portail leur permet désormais d’avoir accès, en un clic, à l’ensemble des informations concernant leur carrière : entreprises fréquentées, cotisations versées, et historique complet. « Cette digitalisation assure la célérité, la sécurité, et l’accès est devenu plus facile », souligne-t-il. 

 

Deux innovations majeures pour 2026

 

Selon Babacar Diouf, il s’agira de faire recours au portail salarié. Au-delà de la simple consultation, cette plateforme permettra aux travailleurs de faire des demandes de service en ligne : carte d’affiliation, relevé pour ambassade, et bien d’autres démarches qui nécessitaient auparavant un déplacement physique. « L’ensemble des demandes de services que les salariés avaient l’habitude de faire en se déplaçant dans nos services pourra se faire à travers ce portail », précise Babacar Diouf.

Également, la gestion anticipée des départs à la retraite. Face au constat que les Sénégalais ne s’intéressent à leur retraite qu’à la veille de leur départ, avec son lot de mauvaises surprises, l’IPRES entend innover. 

 

Dès 2026, les personnes devant partir à la retraite dans l’année pourront se rapprocher des services de l’IPRES du 1er janvier au 31 décembre pour faire vérifier leur carrière en amont. « S’il y a des informations à renseigner ou à corriger, on pourra le faire dans les délais », explique le chef du suivi à l’IPRES qui ajoute qu’au moment du départ effectif, seul un certificat de travail et une copie de CNI légalisée suffiront pour déclencher le processus.

 

Le danger des paiements post-mortem

 

Autre point crucial souvent ignoré, rappelle Babacar Diouf : les paiements après décès. « Quand un assuré décède et que les familles ne déclarent pas à temps cette disparition, elles continuent à percevoir ses pensions », alerte-t-il jugeant que ces sommes devront être restituées à la caisse avant que les ayants droit puissent bénéficier d’une pension de réversion. « La famille a l’obligation d’aller donner l’information à l’IPRES pour qu’on puisse suspendre la pension et que les bénéficiaires puissent déposer le dossier de réversion », insiste-t-il.

 

Comprendre le système : à chacun selon sa contribution

 

Face aux plaintes récurrentes sur la faiblesse des pensions, le responsable de l’IPRES rappelle la logique du système par répartition par points : « C’est ce que vous donnez qu’on vous retourne. » Il compare le système à une tontine : “C’est un système de solidarité intergénérationnelle. Si vous donnez plus, vous récoltez plus. Si vous donnez moins, vous récoltez moins. » Ainsi, un travailleur ayant eu une carrière homogène avec des cotisations au plafond ne peut être comparé à celui ayant eu une carrière irrégulière.

 

L’action sanitaire : un complément méconnu

 

Au-delà des pensions, l’IPRES investit près de 5 milliards par an dans l’action sanitaire et sociale. Les allocataires, leurs veuves/veufs et enfants mineurs sont pris en charge entièrement dans les centres médicaux de l’institution. « Pour certains types de maladie avec des soins coûteux, il y a une prise en charge qui n’est même pas dans le plan Sésame », révèle Babacar Diouf.

 

 

 

Une foire pour la proximité

 

La présence de l’IPRES et de la CSS à la Foire Internationale de Dakar s’inscrit dans cette logique de proximité. « Nous devons être aux côtés des populations. Les gens qui n’ont pas l’habitude d’aller nous voir dans nos bureaux ont la possibilité, à travers la foire, de passer au moins cinq minutes pour savoir ce que nous faisons », explique Babacar Diouf.

Durant l’événement, des équipes spécialisées issues des différents services (AT, MP, cotisations, contrôle, contentieux) ont été déployées pour répondre aux préoccupations des visiteurs. La forte affluence de travailleurs souhaitant vérifier leurs cotisations et de retraités s’enquérant du traitement de leurs dossiers témoigne de l’utilité de cette démarche.

Autres articles
Samedi 20 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique

Sorcellerie, errance thérapeutique et silence social : ces réalités qui aggravent le handicap en Afrique - 20/12/2025

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre

Trafic de drogues déjoué à la frontière : une convoyeuse piégée avec 2 000 comprimés et 2 kg de chanvre - 19/12/2025

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament

Affaire SOFTCARE - ARP : Le SAMES dénonce « népotisme et corruption » dans l’agence du médicament - 19/12/2025

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance

[ Contribution] Interpellation citoyenne à Son Excellence Monsieur le Président de la République : Pour une nouvelle dynamique de développement de Ziguinchor et de la Casamance - 19/12/2025

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net

Opioïdes, motos et frontière poreuse : comment un trafic de Tramadol a été stoppé net - 19/12/2025

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire

Mandat de dépôt sous examen : Mabintou Diaby soumise à une expertise médicale complémentaire - 19/12/2025

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop

Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop - 19/12/2025

KOLDA : Bouly Diédhiou dit

KOLDA : Bouly Diédhiou dit "vieux" élu nouveau secrétaire exécutif du comité départemental de santé... - 19/12/2025

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%…

Hypertension et maladies rénales chroniques (MRC) : Le taux de prévalence à Dakar a atteint 3,8%…Matam, 9%… - 18/12/2025

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle

Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle - 18/12/2025

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa)

Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa) - 18/12/2025

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala - 18/12/2025

Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal

Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal - 18/12/2025

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires - 18/12/2025

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits - 18/12/2025

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique - 18/12/2025

Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats

Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats - 18/12/2025

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP - 18/12/2025

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr - 18/12/2025

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest - 18/12/2025

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ )

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ ) - 18/12/2025

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence - 18/12/2025

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère - 18/12/2025

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres - 18/12/2025

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui - 18/12/2025

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko - 17/12/2025

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026 - 17/12/2025

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow)

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow) - 17/12/2025

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants - 17/12/2025

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose - 17/12/2025

RSS Syndication