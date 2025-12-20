Première tournée économique en Casamance : Le chef de l’État atterrit à Cap-Skirring

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a atterri ce matin à l’aéroport de Cap-Skirring. L’avion présidentiel s’est posé sur le tarmac aux environs de 10h45, où il a été accueilli par une délégation d’autorités locales. Parmi les personnalités présentes pour recevoir le chef de l’État figure Mor Talla Tine, gouverneur de la région de Ziguinchor.



Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée économique qui devrait permettre au président Faye de prendre le pouls des réalités économiques locales et de rencontrer les acteurs du développement régional. La Casamance, région touristique, représente un enjeu économique majeur pour le régime de Diomaye.



Les populations locales attendent avec intérêt les annonces qui pourraient être faites concernant le développement économique de la région.