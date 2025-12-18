Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala


Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala
Les forces armées ont procédé, ce jeudi 18 décembre, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala. Selon une note de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), l’opération a permis la saisie de treize (13) motopompes ainsi que de plusieurs équipements, lesquels ont été remis à la brigade de gendarmerie de Kharekhana.
La même source précise que les éléments de la Zone militaire n°4 poursuivent l’opération « Karangué », une initiative visant à sécuriser la zone frontalière et à encadrer les activités autour de la Falémé. 
Autres articles
Jeudi 18 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal

Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal - 18/12/2025

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires

Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires - 18/12/2025

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits

Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits - 18/12/2025

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique

ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique - 18/12/2025

Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats

Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats - 18/12/2025

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP

Suspension puis feu vert à SOFTCARE : un communiqué syndical met en cause la cohérence de l’ARP - 18/12/2025

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr

Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr - 18/12/2025

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest

Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest - 18/12/2025

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ )

Dakar est-elle encore prête à accueillir les Jeux ? ( Par Idrissa Fall CISSÉ ) - 18/12/2025

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence

Usage des serviettes hygiéniques Softcare : Des femmes partagées entre doutes, témoignages et prudence - 18/12/2025

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère

Nguéniène : Pour une simple accusation de vol , un fils tue sa mère - 18/12/2025

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres

Tambacounda : un vol nocturne de cailloux aurifères vire au drame, six morts sous les décombres - 18/12/2025

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui

125 milliards FCFA sous le scalpel de la justice : Tahirou Sarr et Farba Ngom jurent traçabilité, pas rétro-commissions…une défense en béton et chiffres à l’appui - 18/12/2025

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko

« Nous ne commémorons pas Fanon, nous le continuons! » : le manifeste de Sonko - 17/12/2025

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026

Accélérateur du Contenu Local : Endeavour Mining et l’EFEDCOM font le point et fixent les priorités pour 2026 - 17/12/2025

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow)

Lettre ouverte aux responsables politiques sénégalais Après la mort du jeune Baba Abdoulaye Diop en France ( Par Adama Sow) - 17/12/2025

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants

Thiès : 95 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dont 5 tonnes de stupéfiants - 17/12/2025

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose

Tentative d'enlèvement d'un élève de 16 ans à Dahra Djoloff: les populations dans la psychose - 17/12/2025

PJF: Après l’audition marathon lundi dernier, Farba Ngom fera encore face au juge d’instruction ce mercredi

PJF: Après l’audition marathon lundi dernier, Farba Ngom fera encore face au juge d’instruction ce mercredi - 17/12/2025

Yeumbeul-Nord en alerte maximale après la disparition de deux sœurs de 3 et 5 ans…douze jours sans Khadija et Founé, la peur grandit

Yeumbeul-Nord en alerte maximale après la disparition de deux sœurs de 3 et 5 ans…douze jours sans Khadija et Founé, la peur grandit - 17/12/2025

Indisponibilité du système Woyofal : la Senelec annonce une suspension temporaire des ventes dans la nuit du 17 au 18 décembre

Indisponibilité du système Woyofal : la Senelec annonce une suspension temporaire des ventes dans la nuit du 17 au 18 décembre - 17/12/2025

Accès à l’éducation, enfants déscolarisés : La société civile s’investit dans une approche éducative inclusive pour une réforme du système éducatif

Accès à l’éducation, enfants déscolarisés : La société civile s’investit dans une approche éducative inclusive pour une réforme du système éducatif - 17/12/2025

Lutte contre les VBG : Le Sénégal harmonise ses outils de protection des victimes

Lutte contre les VBG : Le Sénégal harmonise ses outils de protection des victimes - 17/12/2025

Saint-Louis / Visite sur la plate-forme gazière : le maire Mansour Faye en offshore

Saint-Louis / Visite sur la plate-forme gazière : le maire Mansour Faye en offshore - 17/12/2025

Festival du Royaume d’Enfance à Fimela : Le Dg de l'Onas, Séni Diène, parrain de l'édition 2025

Festival du Royaume d’Enfance à Fimela : Le Dg de l'Onas, Séni Diène, parrain de l'édition 2025 - 17/12/2025

Usine de véhicules militaires : Le président Bassirou Diomaye Faye souligne « une étape majeure vers la souveraineté industrielle du Sénégal »

Usine de véhicules militaires : Le président Bassirou Diomaye Faye souligne « une étape majeure vers la souveraineté industrielle du Sénégal » - 17/12/2025

Sinthiang Samba Coulibaly (Kolda) : Sensibilisation sur la violence numérique à l’égard des femmes et des filles…

Sinthiang Samba Coulibaly (Kolda) : Sensibilisation sur la violence numérique à l’égard des femmes et des filles… - 17/12/2025

Portugal : L’épouse du président déchu Embalo mise en examen pour contrebande et blanchiment

Portugal : L’épouse du président déchu Embalo mise en examen pour contrebande et blanchiment - 17/12/2025

Trafic international d’ecstasy : 149 comprimés saisis, deux suspects arrêtés par l’OCRTIS à Fatick

Trafic international d’ecstasy : 149 comprimés saisis, deux suspects arrêtés par l’OCRTIS à Fatick - 16/12/2025

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GENERATIVES : La fin de la preuve par l’image ?

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES GENERATIVES : La fin de la preuve par l’image ? - 16/12/2025

RSS Syndication