Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Les forces armées ont procédé, ce jeudi 18 décembre, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala. Selon une note de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), l’opération a permis la saisie de treize (13) motopompes ainsi que de plusieurs équipements, lesquels ont été remis à la brigade de gendarmerie de Kharekhana.

La même source précise que les éléments de la Zone militaire n°4 poursuivent l’opération « Karangué », une initiative visant à sécuriser la zone frontalière et à encadrer les activités autour de la Falémé.