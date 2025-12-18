Opération de sécurisation à Kédougou: Démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala

Les forces armées ont procédé, ce jeudi 18 décembre, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin à Moussala. Selon une note de la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), l’opération a permis la saisie de treize (13) motopompes ainsi que de plusieurs équipements, lesquels ont été remis à la brigade de gendarmerie de Kharekhana.
La même source précise que les éléments de la Zone militaire n°4 poursuivent l’opération « Karangué », une initiative visant à sécuriser la zone frontalière et à encadrer les activités autour de la Falémé.
La même source précise que les éléments de la Zone militaire n°4 poursuivent l’opération « Karangué », une initiative visant à sécuriser la zone frontalière et à encadrer les activités autour de la Falémé.
Autres articles
-
Journée de la diaspora 2025 : Ce que la 15e région attend de l'État du Sénégal
-
Afrique de l’Ouest: les organisations paysannes appellent à la reconnaissance officielle des systèmes alimentaires paysans comme socle des politiques agricoles et alimentaires
-
Scandale Softcare : les inspecteurs pharmaceutiques accusent leur direction de déformer les faits
-
ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique
-
Saint-Louis / Journée d'excellence : La formation professionnelle fête ses lauréats