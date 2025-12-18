ARP-SOFTCARE : Guy Marius Sagna exige des mesures fortes pour protéger la santé publique

Le député Guy Marius Sagna a vivement interpellé les autorités sénégalaises sur ce qu’il qualifie de « scandales » liés à l’Agence de Réglementation Pharmaceutique (ARP) et à l’usine SOFTCARE.

Selon le parlementaire, la deuxième inspection effectuée au sein de l’usine a confirmé les conclusions de la première, renforçant ainsi les inquiétudes sur la conformité des produits fabriqués.

Dans une déclaration largement relayée sur les réseaux sociaux, l’élu appelle à l’arrêt immédiat de la commercialisation des produits SOFTCARE, notamment les serviettes hygiéniques et les couches, et à leur retrait du marché. Il estime que la santé des femmes et des bébés ne peut faire l’objet d’aucune compromission.

Guy Marius Sagna affirme également avoir interpellé, à plusieurs reprises, le ministre de la Santé sur la responsabilité du directeur général de l’ARP, sans obtenir de réponse claire. Il dénonce un silence gouvernemental qu’il juge préoccupant et plaide pour un changement à la tête de l’ARP.

Pour le député, un gouvernement responsable doit reconnaître ses erreurs, les corriger et garantir la protection des populations. Il appelle ainsi les autorités à « siffler la fin de la récréation » afin de restaurer la confiance et préserver la santé publique.