Performances dans le secteur minier: Endeavour Mining distingue 5 fournisseurs en Afrique de l'Ouest

Endeavour Mining a remis vendredi ses Prix des Fournisseurs 2025, récompensant cinq entreprises partenaires qui se sont illustrées par leur performance opérationnelle et leur engagement en matière de sécurité, d’environnement et d’impact communautaire. Cette deuxième édition, après le lancement initial en marge du Salon International des Ressources Extractives d’Afrique de l’Ouest (SIREXE) en 2024, confirme la volonté du groupe de structurer durablement la chaîne d’approvisionnement minière ouest-africaine.







Cinq lauréats au terme d’une sélection rigoureuse







Sur 111 fournisseurs évalués, 43 nominés et 12 finalistes, cinq entreprises ont décroché les distinctions dans des catégories stratégiques : Shannon Mining Services (SMS) pour le soutien à la production, Samsung pour l’optimisation des coûts, Corica pour la sécurité, Tropic Mining and Quarry pour l’impact communautaire, et Allterrain Services (ATS), doublement récompensée pour ses pratiques ESG et sa performance globale.







Ces prix visent à valoriser des partenaires capables de conjuguer excellence opérationnelle et respect des standards extra-financiers, dans un secteur où la pression sur la performance et la responsabilité sociale ne cesse de croître.







81 % des achats réalisés localement







Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, Endeavour Mining a collaboré avec près de 1 200 entreprises nationales et locales, consacrant 81 % de ses dépenses – soit 1,2 milliard de dollars – à des fournisseurs établis dans les pays d’opération. « Chaque fournisseur distingué aujourd’hui illustre ce que nous souhaitons encourager : la montée en compétences, l’amélioration continue et l’engagement à répondre aux standards les plus exigeants », a déclaré Hawahou Guillaume, vice-présidente senior en charge de la chaîne d’approvisionnement chez Endeavour Mining.







Un écosystème en construction







Ces résultats s’inscrivent dans la Politique de contenu local 2024-2028 du groupe, qui formalise son engagement à privilégier les achats locaux et à soutenir le développement des fournisseurs par la formation, le mentorat et l’assistance financière.







Parmi les initiatives phares figure l’Accélérateur du Contenu Local (ACL), lancé en avril 2025. Cette plateforme régionale réunit entreprises minières, institutions financières, fédérations professionnelles et experts pour améliorer la compétitivité des fournisseurs et faciliter leur accès au financement.







Des partenariats stratégiques avec des institutions comme Ecobank ont également été noués pour développer des solutions de financement adaptées aux PME du secteur minier, levant ainsi certains freins structurels à leur croissance.







En misant sur l’accompagnement technique, l’accès au capital et le dialogue multi-acteurs, Endeavour Mining entend bâtir un tissu de fournisseurs plus résilient, créateur d’emplois et générateur de retombées économiques tangibles pour les économies nationales et les communautés locales de la région.

