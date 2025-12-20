Faux agent des FDS, vraies victimes : le piège implacable tendu aux conducteurs de Jakarta à Fatick


La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Fatick a déféré, ce 19 décembre 2025, un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Fatick. Il est poursuivi pour vols multiples, association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie et actions diverses, à l’issue d’une enquête déclenchée par une recrudescence alarmante de plaintes.
 
Un faux uniforme pour inspirer confiance
 
Les investigations ont révélé un mode opératoire aussi simple qu’efficace, reposant sur la tromperie et la manipulation psychologique. Le mis en cause se présentait systématiquement comme un agent des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), un statut qu’il utilisait pour instaurer une confiance immédiate auprès de ses cibles, principalement des conducteurs de motos-jakarta.
 
Un scénario bien rodé
 
Une fois la confiance établie, le suspect mettait en scène un prétexte récurrent :
il demandait au conducteur de l’acheminer soit vers une brigade de gendarmerie, soit vers un commissariat de police, affirmant devoir récupérer son arme de service ou déposer un courrier urgent.
 
Arrivé à proximité des locaux administratifs, il parvenait, par ruse, à se faire remettre les clés de la moto, avant de disparaître définitivement avec le deux-roues, laissant ses victimes désemparées.
 
Une avalanche de témoignages après l’arrestation
 
L’interpellation du suspect a provoqué un véritable effet domino. Une dizaine de victimes se sont spontanément présentées au service et ont formellement reconnu et identifié l’individu comme étant l’auteur des vols dont elles ont été victimes.
 
Des aveux et un réseau plus large
 
Confronté aux éléments de l’enquête, le mis en cause est passé aux aveux, reconnaissant la quasi-totalité des vols commis non seulement à Fatick, mais également à Kaolack et à Dakar.
Il a également révélé que les motos volées étaient revendues dans d’autres localités, avec l’aide d’un acolyte actuellement en fuite, activement recherché par les forces de sécurité.
 
Saisies et poursuites
 
Lors de son interpellation, les enquêteurs ont procédé à la saisie de :
•  Plusieurs cartes SIM, utilisées pour brouiller ses pistes et compliquer son identification ;
•  Deux téléphones portables, désormais exploités dans le cadre de l’enquête.
 
Déféré devant le parquet, l’individu devra répondre de ses actes devant la justice, tandis que les investigations se poursuivent pour démanteler l’ensemble du réseau.
 
 
