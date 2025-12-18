Affaire Softcare : Le Ministère de la Santé annonce une enquête interministérielle

Suite à la vive polémique qui s’est installée dans l’espace public ces derniers jours dans l’affaire Softcare et qui suscite l’inquiétude des populations et de nombreuses interrogations sur la conformité des pratiques de cette société pharmaceutique, la tutelle réagit.



Dans un communiqué, le ministère de la santé et de l’hygiène publique annonce une mission conjointe diligentée sans délai et en étroite collaboration avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie.







Dans son communiqué, le MSHP s’engage à « revenir vers le public avec des informations précises, vérifiées et conformes à la réalité ». Une réaction qui vise manifestement à apaiser les inquiétudes légitimes des citoyens dans un contexte où la confiance envers le secteur pharmaceutique est en jeu. Le Ministère assure également que toutes les mesures correctives nécessaires seront prises, « conformément aux textes en vigueur et dans le respect des principes de justice et d’équité ».







Toutefois, si le communiqué officiel se veut rassurant, il reste néanmoins silencieux sur la nature exacte des irrégularités constatées lors de l’inspection de l’ARP. Qu’a révélé précisément cette inspection ? Quels sont les manquements reprochés à SOFTCARE SN COMPANY LIMITED ? Existe-t-il des risques pour la santé publique ?







Autant de questions qui demeurent sans réponse à ce stade et qui alimentent les spéculations dans l’opinion publique.

