Visite de chantier à l’Aéroport de Ziguinchor : La livraison prévue pour fin avril 2026

Lors d’une visite de chantier effectuée ce samedi à l’aéroport de Ziguinchor dans le cadre de la tournée économique dans le sud, le chef de l’État a rappelé l’importance stratégique de cette infrastructure pour la région et exigé le respect du calendrier de livraison fixé à fin avril 2026.



Le Président de la République a souligné que le respect de ce délai constitue une priorité absolue pour le gouvernement. « Il est d’autant plus important de tenir le délai auquel l’entreprise s’est engagée pour la livraison du chantier, à savoir la fin du mois d’avril 2026 », a-t-il martelé devant les acteurs du projet.



Le président de la République a rappelé que cette infrastructure s’inscrit dans la politique de territorialisation entreprise depuis leur arrivée au pouvoir. Le chef de l'exécutif ajoute que Ziguinchor représente un maillon essentiel de cette stratégie de développement territorial. Sur le plan financier, Bassirou Diomaye Faye informe qu’un premier décaissement de 7 milliards de FCFA a déjà été effectué pour ce chantier d’envergure. Aussi, le budget 2026 a programmé un second de 6 milliards de FCFA, témoignant de l’engagement de l’État à finaliser cette infrastructure stratégique. « Ziguinchor a un potentiel énorme sur le plan touristique, culturel et économique », a-t-il souligné justifiant ainsi la très haute priorité qu’il accorde à ce projet.



« L’objectif est de permettre à la région de reprendre sa respiration à plein poumon en termes d’accessibilité à l’instar des autres régions du Sénégal bénéficiant du programme de desserte aérienne régionale prévu dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050 », a-t-il conclu.