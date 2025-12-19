Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop


Affaire des fonds Covid : la Cour suprême desserre l’étau autour de Mouhamadou Bambar Amar , ancien aide-comptable de Moustapha Diop

La saga judiciaire liée à la gestion des fonds Covid connaît un nouveau rebondissement. Mouhamadou Bambar Amar, ancien aide-comptable au ministère du Développement industriel, va recouvrer la liberté. La Cour suprême a ordonné, hier jeudi, sa libération provisoire, mettant ainsi un terme — provisoire — à son incarcération dans ce dossier sensible marqué par de lourdes accusations financières.

 

Poursuivi pour des malversations présumées portant sur un montant de 930 millions de FCFA, Mouhamadou Bambar Amar avait été écroué dans le cadre du volet Covid concernant le ministère du Développement industriel. Dans un premier temps, le juge d’instruction en charge du dossier lui avait accordé la liberté provisoire. Une décision ensuite confirmée en appel, renforçant la position de la défense.

 

Mais le parquet général ne l’entendait pas de cette oreille. Contestant cette double décision, il avait introduit un pourvoi en cassation, maintenant ainsi l’ancien aide-comptable derrière les barreaux dans l’attente de l’examen du recours. C’est ce pourvoi que la Cour suprême a finalement vidé ce jeudi, ouvrant la voie à la sortie de prison de Mouhamadou Bambar Amar.

 

Toutefois, cette décision favorable ne s’étend pas à tous les protagonistes du dossier. Le même jour, la haute juridiction a rendu une autre décision lourde de sens : Ndèye Aminata Loum Ndiaye, ancienne Directrice de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère du Développement industriel, a vu sa détention maintenue. Un signal clair que, malgré la libération provisoire accordée à l’un des mis en cause, la justice entend poursuivre l’examen approfondi des responsabilités dans cette affaire.

Vendredi 19 Décembre 2025
