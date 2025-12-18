Sédhiou : l’Hôpital militaire de campagne déployé à Goudomp démarre ses activités (Dirpa)

L’Hôpital militaire de campagne (HMC), déployé à Goudomp, dans la région de Sédhiou, a officiellement démarré ses activités ce jeudi 18 décembre 2025.



Selon la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA), le déploiement de cette structure sanitaire dans le sud du pays illustre une coopération stratégique et exemplaire entre le Ministère des Forces armées et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, au bénéfice direct des populations.



La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du Gouverneur de la région de Sédhiou, Monsieur Diadié Dia, ainsi que des autorités administratives, sanitaires, civiles et militaires locales.



Cette initiative vise à renforcer le dispositif sanitaire régional en mobilisant l’expertise médicale, les capacités organisationnelles et les moyens logistiques des armées, précise la source.



L’Hôpital militaire de campagne contribuera ainsi à améliorer l’accès aux soins dans la zone, tout en appuyant les structures sanitaires existantes.

