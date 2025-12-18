Kaolack : le collectif des commerçants et sympathisants sollicite une liberté provisoire pour Tahirou Sarr


Les commerçants et soutiens de Tahirou Sarr de la région de Kaolack sont montés au créneau pour demander la libération de l’homme d’affaires, actuellement en détention. 
Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 18 décembre, ils ont adressé un appel respectueux à l’État du Sénégal, aux autorités judiciaires et au peuple sénégalais.
 
S’exprimant au nom du collectif des commerçants et soutiens de la région de Kaolack, Khadim Sao, a tenu à préciser que cette démarche ne vise nullement à remettre en cause l’indépendance de la justice, mais plutôt à solliciter sa clémence car selon lui, Tahirou Sarr demeure un acteur économique majeur dont l’ancrage national et régional est reconnu. « Nous ne contestons pas la justice, nous en appelons à son humanité et à son sens de l’équilibre. Tahirou Sarr n'est pas qu'un nom dans un dossier judiciaire. Il est un maillon actif du tissu économique national. Les efforts qu'il a déployés pour garantir sa représentation devant la justice témoignent de sa volonté de se soumettre au processus légal.
 », a-t-il déclaré tout en soulignant les garanties financières importantes proposées par l’homme d’affaires dans le cadre de la procédure judiciaire pour sortir de prison.
 
« Ces garanties, composées de biens immobiliers et de dépôts en numéraire, auraient été constituées avec l’aval d’un juge d’instruction, démontrant, selon eux, sa volonté de coopérer pleinement avec la justice et son absence d’intention de fuite ». Au-delà de l’aspect judiciaire, les soutiens de Tahirou Sarr insistent sur les conséquences humaines et économiques de sa détention. « La situation de la famille de Tahirou Sarr, éprouvée par la privation de liberté de l’un des siens, a été évoquée, tout comme les conditions carcérales difficiles souvent dénoncées par les organisations de défense des droits humains. L'immobilisation d'un entrepreneur de son envergure affecte des projets, des partenariats et, par ricochet, des emplois et des dynamiques commerciales qui bénéficient à notre région et au pays ».
 
Ainsi, par la voix leur porte parole, ils rappellent le principe fondamental de la présomption d’innocence. Ils estiment qu’une liberté provisoire, assortie de conditions strictes fixées par la justice, permettrait à l’intéressé de préparer sa défense dans des conditions dignes. « Nous faisons le pari de la confiance. La libération provisoire de Tahirou Sarr, sous les strictes conditions que la justice jugera utiles, serait un geste fort. Elle démontrerait que notre système judiciaire peut allier fermeté et humanité, et qu'il a confiance en la capacité de ses citoyens à répondre de leurs actes sans être privés de liberté avant un verdict définitif. Accorder une liberté provisoire serait un signal fort montrant que la justice sénégalaise sait conjuguer fermeté et humanité », a ajouté Khadim Sao. 
 
Les commerçants et soutiens de Tahirou Sarr à Kaolack disent croire en un Sénégal où la justice avance avec sérénité, dans le respect de la dignité humaine et de la concorde nationale, et appellent à ce que la sagesse guide les décisions à venir. « Nous croyons en un Sénégal où la justice avance sans précipitation et où la dignité de chaque individu est préservée. Nous prions pour que la sagesse guide les décisions à venir », a conclu Khadim Sao.
Jeudi 18 Décembre 2025
Fallou Galass Sylla



