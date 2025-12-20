OBDAYS 2025 : Sonatel célèbre 40 ans d’innovation au service d’un numérique audacieux et souverain


La troisième édition des Orange Business Days (OBDAYS 2025) s’est tenue dans un contexte symbolique, marquant les 40 ans de Sonatel, acteur historique et majeur du développement du numérique au Sénégal. Placée sous le thème : « Avec vous depuis 40 ans pour un numérique audacieux, responsable et au cœur de vos enjeux », cette édition a mis en lumière les grandes tendances technologiques que sont l’intelligence artificielle, le Cloud, la cybersécurité et les Smart Services.
 
Organisé par le groupe Sonatel en collaboration avec ses partenaires, l’événement s’impose, depuis trois ans, comme un cadre stratégique d’échanges et de réflexion entre les acteurs publics, privés et institutionnels du secteur numérique.
 
S’exprimant, le Directeur général du groupe Sonatel, Brelotte Ba, a rappelé la portée des OBDAYS. « C’est avant tout un espace de rencontres et de partage entre les acteurs du secteur. À l’occasion de nos 40 ans, cela nous rappelle que Sonatel a toujours été un catalyseur du développement numérique au Sénégal », a-t-il déclaré.
 
Selon lui, au-delà des infrastructures, le numérique repose également sur des solutions innovantes telles que le Cloud et la cybersécurité, que Sonatel entend proposer à ses clients pour accompagner efficacement leur transformation digitale.
 
Les OBDAYS se veulent également une vitrine du savoir-faire technologique, permettant aux clients et partenaires de découvrir des solutions concrètes et adaptées aux enjeux actuels. « Le numérique n’est pas que de l’infrastructure. C’est un écosystème complet que nous construisons avec nos partenaires », a insisté le DG du groupe Sonatel.
 
La participation du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN) a été saluée comme un signal fort de l’engagement de l’État en faveur d’un cadre réglementaire et institutionnel propice à l’innovation. 
Pour El Hadji Cheikh Sylla, Directeur des télécommunications au MCTN, les OBDAYS constituent « un cadre d’échanges essentiel, qui permet aux acteurs de présenter leurs solutions et d’accompagner la mise en œuvre du New Deal Technologique ».
 
 
Les discussions ont porté notamment sur la digitalisation souveraine de l’administration, à travers des projets structurants tels que l’identité numérique, la PKI (Public Key Infrastructure) et le futur guichet unique, éléments clés de la stratégie numérique du Sénégal.
 
L’événement a également mis en avant le rôle central des start-ups, considérées comme un levier majeur de l’innovation. « Les OBDAYS sont une véritable vitrine pour les start-ups, d’autant plus que la Start-up Act récemment lancée a suscité un fort engouement », a souligné El Hadji Cheikh Sylla.
Dans le cadre du New Deal Technologique, le ministère travaille, en collaboration avec l’ensemble des acteurs, à la construction d’un environnement juridique inclusif et à l’élaboration d’une stratégie d’aménagement numérique du territoire, afin de garantir un accès équitable au numérique pour tous les citoyens.
 
À travers cette troisième édition, les Orange Business Days 2025 confirment leur rôle de plateforme de dialogue et d’innovation, contribuant à l’ambition du Sénégal de devenir un leader du numérique en Afrique, tout en célébrant quatre décennies d’engagement de Sonatel au service du développement des télécommunications et du numérique.
 
Samedi 20 Décembre 2025
Amadou Koundour 



