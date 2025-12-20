Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret


Mamadou Lakh, un dirigeant efficace et discret
Brillant mathématicien admis aux écoles préparatoires, devenu expert reconnu dans le domaine de l’hydraulique rurale et rouge par son engagement politique, Mamadou Lakh, soufi musulman par spiritualité,  est rentré à la maison, ce lundi 15 décembre 2025.

Il y a quelques mois déjà, il avait côtoyé l’Ange de la mort. Mais par une exceptionnelle capacité de résilience, et par la grâce du Seigneur, il était revenu à la vie avec un aplomb remarquable, nourrissant en nous beaucoup d’espoir...
Mamadou Lakh fut une grande figure de notre mouvement (And-Jëf/ Xarebi).

Pendant les jours sombres qui ont suivi la dure répression abattue sur notre organisation, en 1975, il était de ceux qui osèrent, malgré les risques, relever le défi périlleux de la reconstruction. Il compta parmi les cadres courageux qui refusèrent le renoncement et choisirent l’action à travers le bilan critique rectification (MBCR).
Ingénieur du génie rural professionnellement, il fit du mouvement paysan son principal champ d’intervention politique. Du Baol au Saloum, de la Casamance au Cayor, il contribua inlassablement à renouer les contacts, à retisser les fils brisés et à redonner vie aux structures paysannes disloquées.

Profondément enraciné dans le Djolof et pétri de la culture du Baol, il évoluait dans le milieu rural avec une aisance naturelle, tel un poisson dans l’eau. C’est ainsi qu’il fut chargé de missions spéciales qu’il pilota avec délicatesse auprès de marabouts patriotes, proches du mouvement révolutionnaire.

Par son intelligence, sa finesse et ses qualités humaines, il devint aussi un solide pont entre notre courant et le groupe ex PRA des doyens Abdoulaye Ly et Ablaye Guèye, avant que la fusion de nos deux organisations (ODP et AJ) ne soit définitivement actée.

Promu à de hautes fonctions, notamment a la tête de la SONAFOR, il sut toujours faire de ses responsabilités une plateforme non pas pour se servir personnellement, mais pour servir la cause du peuple. Ses contributions à la reconstitution de la logistique de l’organisation, après les coups durs infligés par la police d’État, furent substantielles. Feu Bougouma Mbaye, paix à son âme, aurait dit sûrement bien plus sur ses appréciables apports.
Haut fonctionnaire de l’OMVS, directeur général de la SOGED, il marqua durablement cette institution sous-régionale par ses compétences techniques et contribua à nourrir nos orientations en matière d’hydraulique rurale alternative, toujours au service des populations rurales auxquelles il est demeuré profondément attaché.
« Cher marabout baol-baol ! », une petite taquinerie à laquelle, désormais, le grand taquin ne donnera pas le change. Grand frère ! Tu nous manqueras, tu manqueras davantage à ta famille et aussi et surtout à tes deux grands compagnons de tous les moments, Bouba et Pascal.

À l'unisson, et avec ferveur, nous prions pour que le Seigneur te reçoive dans Sa miséricorde.

Pape Touty Makhtar Sow
Samedi 20 Décembre 2025
