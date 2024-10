Visa et CBAO annoncent la signature d’un partenariat stratégique

Visa (NYSE: V), leader mondial des paiements numériques, a annoncé aujourd'hui la signature officielle d’un contrat de partenariat stratégique avec CBAO, 1ère banque installée au Sénégal depuis près de 170 ans. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de CBAO à Dakar, en présence du Directeur Général Adjoint de CBAO et du Vice-Président, Directeur Général de Visa Afrique de l’Ouest et Centrale.



Dans le cadre de son ambition de favoriser une adoption plus large des paiements électroniques, Visa a signé un partenariat stratégique avec CBAO. Ce partenariat marque une étape significative dans l'engagement des deux structures envers la croissance et l'impact dans leurs segments de marché respectifs.

De plus, il vise à développer de nouvelles solutions de paiement adaptées au marché sénégalais et à renforcer la coopération entre les deux institutions pour promouvoir l'inclusion financière à travers le pays.

Grâce à cette collaboration, CBAO et Visa mettront en œuvre des programmes innovants destinés à offrir aux clients de meilleures expériences de paiement, en particulier pour les segments de clientèle non bancarisés et sous-bancarisés.







M. Ismahill DIABY, Vice-Président et Directeur Général de Visa Afrique de l’Ouest et Centrale, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir finalisé cet accord avec CBAO. Ce partenariat n'est pas seulement un témoignage de notre vision commune mais ouvre également la porte à d'autres opportunités au sein de l'écosystème du Groupe Attijariwafa Bank. Ensemble, nous démontrerons l'impact transformateur de ce partenariat sur le marché et nous sommes enthousiastes quant aux perspectives de notre collaboration continue. »



De son côté, M. Emmanuel CULLIN, Directeur Général Adjoint de CBAO, a affirmé : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Visa qui va permettre à CBAO de renforcer sa position de leader et sa capacité d’innovation dans le secteur des paiements. Ainsi, nous pourrons répondre de manière encore plus efficace aux besoins de nos clients. Ensemble, nous œuvrons pour une plus large diffusion des moyens de paiement et une plus grande inclusion Financière au Sénégal, Bénin, Burkina Faso et Niger. »