Viols, Pornographie et Mensonges : La sombre histoire d'une aide-ménagère au cœur d'accusations pour viol sur une fillette de 9 ans

Un procès aux relents de drame familial et de soupçons sordides a secoué la Chambre criminelle de Dakar ce mardi. Au cœur de cette affaire, Wanégué Kama, une aide-ménagère de 26 ans surnommée Amy, est accusée d’avoir transformé la vie d’une fillette de 9 ans en un cauchemar fait de violences sexuelles et d’exposition à la pornographie. Mais face à des allégations aussi graves que troublantes, l’accusée crie au complot, pointant du doigt une patronne rancunière. Retour sur un dossier qui divise et interpelle, rapporté dans les colonnes du quotidien L’Observateur.







Selon le récit publié par L’Observateur, tout commence en 2020, lorsque Amy intègre le domicile d’A. Ndiaye comme aide-ménagère. Chargée de veiller sur la maison, elle partage régulièrement le lit de N. K. Ndiaye, la fille de sa patronne âgée de 9 ans, notamment lorsque le mari de cette dernière est absent. C’est dans ces moments d’intimité supposée que les faits reprochés auraient eu lieu. La fillette, interrogée lors de l’enquête préliminaire, a livré un témoignage glaçant : « On dormait dans le même lit. Une fois couchées, elle me montrait des vidéos pornographiques avant d’introduire ses doigts dans mon… ». Pire encore, elle affirme qu’Amy l’aurait présentée à des hommes pour assouvir des désirs sexuels, sous la menace de représailles si elle parlait.







Le silence de la petite a volé en éclats lorsqu’une responsable de son école, alertée par un changement de comportement inquiétant, l’a poussée à se confier. Bouleversée, la mère de N. K. Ndiaye a immédiatement porté plainte, entraînant l’arrestation d’Amy le 25 janvier 2022. Depuis, l’aide-ménagère croupit en prison, poursuivie pour viol, acte contre nature, pédophilie, corruption de mineure et facilitation d’accès à la pornographie.







Une défense acharnée face à des preuves accablantes







À la barre, Amy a livré une tout autre version des faits, dénonçant une machination orchestrée par sa patronne. « Jamais je n’aurais cru A. Ndiaye capable de m’accuser de ces faits aussi graves. Elle a une dent contre moi pour avoir démissionné », a-t-elle martelé, selon L’Observateur. Elle nie en bloc avoir été seule avec la fillette, assurant partager sa chambre avec une collègue. Quant aux neuf vidéos pornographiques retrouvées sur son téléphone, elle prétend qu’elles lui ont été envoyées par une autre aide-ménagère et qu’elle n’en connaissait même pas l’existence. Une défense fragilisée par ses propres déclarations à l’enquête, où elle avait admis regarder ces films en présence de la petite, croyant cette dernière endormie.







Le parquet, dans ses réquisitions, a adopté une position nuancée. Si le procureur a demandé d’écarter la thèse du viol – le certificat médical mentionnant un hymen béant ne prouvant pas une pénétration –, il a maintenu les autres chefs d’accusation. « Les enquêteurs ont retrouvé 9 vidéos pornographiques dans son téléphone. C’est à cause d’elle que la petite a eu accès à ces sites. La fillette l’a toujours indexée », a insisté le maître des poursuites, réclamant 10 ans de réclusion criminelle. De son côté, la défense a plaidé l’acquittement total, dénonçant un dossier bâti sur des « conjectures » et réclamant une cohérence : « Si on écarte le viol, on peut écarter tous les chefs d’accusation. »







Un verdict attendu dans la tension







L’affaire, mise en délibéré, sera tranchée le 15 avril prochain. D’ici là, les spéculations vont bon train. S’agit-il d’un cas révoltant d’abus sur mineure ou d’une vengeance savamment orchestrée ? Les témoignages contradictoires et les zones d’ombre du dossier – comme l’absence de preuve formelle de pénétration ou les motivations prêtées à la patronne – laissent planer le doute. Ce qui est certain, c’est que cette histoire met en lumière des problématiques brûlantes : la vulnérabilité des enfants dans des cadres domestiques, l’accès précoce à des contenus explicites et les rapports de pouvoir au sein des foyers.







Pour l’heure, Wanégué Kama reste derrière les barreaux, son destin suspendu à la décision des juges. À Dakar, ce procès ne laisse personne indifférent, et les révélations de L’Observateur continuent de faire couler beaucoup d’encre.