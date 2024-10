Violente Bagarre au Marché de Mbour : Un Commerçant poignarde son collègue pour défendre un talibé

Le marché central de Mbour a été le théâtre d’une violente altercation qui a failli tourner au drame. Selon L’Observateur, deux commerçants, Lamine Ndao et Amadou Sylla, se sont livrés à une bagarre sanglante qui a laissé ce dernier grièvement blessé d’un coup de couteau à la poitrine.







Les faits se sont déroulés en septembre, en plein cœur de la matinée, alors que le marché battait son plein. Tout a commencé lorsqu’un talibé, habitué à fréquenter la boutique de Lamine Ndao, a été surpris en train de voler un objet de valeur chez Amadou Sylla, un autre commerçant. Rapidement intercepté par Sylla, le talibé a été sévèrement corrigé, une réaction qui a provoqué la colère de Lamine Ndao.







Ne supportant pas de voir « son » talibé ainsi malmené, Ndao est intervenu pour récupérer l’enfant en pleurs et l’a installé dans sa boutique. Ce geste a poussé Amadou Sylla à revenir à la charge pour infliger une nouvelle correction au garçon. Mais cette fois, la situation a dégénéré. Lamine Ndao, dans un accès de colère, s’est emparé d’un couteau et l’a planté violemment dans la poitrine de Sylla. Gravement blessé et se vidant de son sang, Amadou Sylla a été transporté d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour.







Entre-temps, Ndao a été immédiatement arrêté par les forces de l’ordre et placé en détention. La famille d’Amadou Sylla, armée d’un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 30 jours, a déposé une plainte contre Ndao.







Lors de son procès devant le Tribunal de grande instance de Mbour, Lamine Ndao a tenté de justifier son geste en affirmant qu’il avait agi sous l’emprise d’une colère incontrôlable, exacerbée par la violence exercée sur « son » talibé. Il a reconnu avoir poignardé Amadou Sylla, tout en soulignant qu’il ne voulait pas le tuer, mais qu’il était emporté par ses émotions. De son côté, la partie civile a réfuté cette version, affirmant que l’intention de Ndao était bel et bien de donner la mort à son collègue.







Le procureur de la République, pour sa part, a jugé la culpabilité de Ndao établie et a requis une peine de 6 mois de prison ferme. Le verdict de cette affaire, qui a secoué le marché de Mbour, sera rendu le 15 octobre 2024.







Ce drame montre une nouvelle fois à quel point la violence peut rapidement escalader, même dans un cadre professionnel, et laisser des séquelles profondes dans une communauté déjà marquée par les tensions